Hansa Rostock verpflichtet schwedischen Linksaußen Fröling Stand: 29.12.2021 13:37 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat sich für den zweiten Teil der Saison mit dem schwedischen Junioren-Nationalspieler Nils Fröling verstärkt. Der Linksaußen kommt von Kalmar FF und erhält beim Tabellen-14. einen Vertrag bis 2025.

"Mit Nils haben wir einen technisch versierten und sehr temporeichen Perspektivspieler verpflichten können, der über ein starkes Eins-gegen-Eins und einen guten Schuss verfügt", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen. "Trotz seiner gerade einmal 21 Jahre bringt er schon eine Menge Erfahrungen im Herrenfußball mit und passt sehr gut zu unserer Spielphilosophie."

Der in Texas geborene Offensivspieler, der neben der schwedischen auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, soll am Mittwochnachmittag ins Mannschaftstraining der Rostocker einsteigen. Beim schwedischen Erstligisten Kalmar FF hatte Fröling in der vergangenen Saison in 27 Einsätzen vier Tore erzielt.

"Ich freue mich total, dass der Wechsel zu Hansa geklappt hat und bin sehr froh, wie schon andere namhafte Schweden nun auch für diesen Traditionsverein spielen zu können." Nils Fröling

"Die Spielphilosophie und die Mentalität beim FC Hansa gefallen mir sehr gut und natürlich habe ich auch schon von dem großartigen Support und den hohen Erwartungen der Fans hier in Rostock gehört und werde alles dafür geben, diese zu erfüllen", sagte Nils Fröling, der bei den Rostockern die Rückennummer 15 erhält.

