Hannover 96 holt Verteidiger Neumann aus Kiel Stand: 09.05.2022 16:18 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den ersten Spielertransfer für die kommende Saison perfekt gemacht. Verteidiger Phil Neumann wechselt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Holstein Kiel an die Leine.

Der 24 -Jährige, der sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der rechten Seite eingesetzt werden kann, erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2025. "Mit Phil Neumann bekommen wir einen großen und gleichzeitig extrem schnellen Verteidiger ins Team", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann: "Er passt vom Alter, seinem Charakter und seinem sportlichen Profil sehr gut zu unserem angedachten Weg für die Zukunft."

Neumann: "96 ist ein großer Club mit hohem Stellenwert"

Neumann, der 2019 aus Ingolstadt nach Kiel gewechselt war und dort zu den Stammkräften zählte, meinte: "Jeder, der Hannover 96 kennt, weiß, dass es ein großer Club ist, der bei vielen Fans einen hohen Stellenwert hat. Ich habe große Lust, ein Teil davon zu sein und dazu beizutragen, die kommenden Jahre erfolgreich zu gestalten."

Kommen auch Kunze und Besuchkow?

Erst am Sonntag hatte Hannover die Verpflichtung von Trainer Stefan Leitl bekannt gegeben. Der 44-Jährige wechselt vom Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth an die Leine. Ausgestattet mit einem vergleichsweise üppigen Zweitliga-Etat von rund 40 Millionen Euro soll Leitl die "Roten" mittelfristig in die Bundesliga führen. Als weitere Spielerverpflichtungen werden in Hannover Bielefelds Fabian Kunze und Regensburgs Max Besuschkow gehandelt.

