HSV empfängt Paderborn: Nur ein Sieg hilft weiter Stand: 01.04.2022 10:55 Uhr Der seit vier Partien sieglose Fußball-Zweitligist Hamburger SV benötigt am Sonnabend gegen den SC Paderborn dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten.

Über dem Trainingsplatz des HSV im Volkspark waren dunkle Wolken aufgezogen, als am Mittwochnachmittag die zweite Übungsheit des Aufstiegskandidaten auf dem Programm stand. Dazu wehte bei Temperaturen um die acht Grad ein frischer Wind. Es war also durchaus ungemütlich. Trainer Tim Walter, der bis dato in seiner Zeit an der Elbe nicht als besonders harter Hund in Erscheinung getreten ist, hielt dies aber nicht davon ab, einige seiner Profis nach der Übungseinheit in die Eistonne zu schicken.

Denn ein 60-sekündiger Aufenthalt im Kaltwasserbad war die Strafe für die Spieler, die zuvor bei einer Torschussübung zweier Teams gegeneinander auf kleinem Raum zu häufig daneben gezielt hatten. Kleiner Trost für die Zwangsbadenden: Die Eistonne stand immerhin im warmen Bauch des Hamburger Fußballtempels und nicht draußen.

Vagnoman: "Werden am Ende in der Tabelle gut dastehen"

Auch wenn einige HSV-Kicker nach dem Training mit anschließender Abkühlung fröstelten, ist die Stimmung bei den Hanseaten trotz der jüngsten Durststrecke noch nicht unterkühlt. Die Überzeugung, im vierten Zweitliga-Jahr endlich die Bundesliga-Rückkehr realisieren zu können, ist weiterhin vorhanden. Auch wenn dem einstigen Bundesliga-Dino, der allerdings ein Spiel weniger als die Rivalen ausgetragen hat, nur noch acht Partien bleiben, um neun Punkte auf die Ränge eins und zwei aufzuholen.

Immerhin: Wie das geht, demonstrierte der kommende Gegner vor drei Jahren. Da lag der SCP nach 26 von 34 Spielen ebenfalls neun Zähler zurück, schaffte aber noch den Direktaufstieg.

"Es ist keiner gehemmt. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs sich total freuen auf die Phase, die jetzt kommt." HSV-Sportdirektor Michael Mutzel

"In den letzten Jahren waren wir die Gejagten, hatten den größten Druck und konnten hinten heraus eigentlich nur verlieren. Jetzt ist es mal andersrum. Daher bin ich überzeugt: Wenn wir alles reinhauen und es schaffen, möglichst oft unser Spiel zu spielen und unsere beste Leistung abzurufen, dann werden wir am Ende auch in der Tabelle gut dastehen", erklärte Verteidiger Josha Vagnoman.

Noch kein Zweitliga-Sieg im April

Besagte "beste Leistung" haben die Hamburger jedoch nun schon einige Wochen nicht gezeigt. Und vielleicht ist auch ein schlechtes Omen, dass die Hanseaten noch nie in drei Jahren Zweitklassigkeit im April ein Spiel gewonnen haben.

Die bis dato letzte restlos überzeugende Vorstellung des Walter-Teams datiert vom 6. Februar, als bei Darmstadt 98 mit 5:0 gewonnen wurde. Es folgte noch ein hart erkämpfter 2:0-Sieg gegen Heidenheim, bevor die Serie von vier sieglosen Begegnungen begann. Insbesondere der phasenweise blutleere Auftritt vor zwei Wochen bei Fortuna Düsseldorf (1:1) erinnerte an viele Partien in den Endphasen der Spielzeiten der Vorjahre.

Dem HSV ging bekanntlich in den vergangenen drei Saisons stets die Luft aus, als die Aufstiegsentscheidung näher rückte.

HSV darf wieder vor vollen Rängen spielen

Diesmal soll das ungeliebte Murmeltier aber verjagt werden - ob mit Eistonne oder/und der Unterstützung der Fans. Am Sonnabend gegen Paderborn (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) dürfen die Hanseaten erstmals seit Pandemie-Beginn wieder vor vollen Rängen auflaufen. Hatte die Corona-bedingte Kapazitätsgrenze zuletzt bei 25.000 Zuschauern gelegen, darf der Zweitligist nun wieder jeden der 57.000 Plätze in seiner Arena besetzen, die auch für mindestens weitere 15 Monate Volksparkstadion heißen wird.

Arena heißt weiter Volksparkstadion

Wie der HSV am Donnerstag mitteilte, hat Investor Klaus-Michael Kühne das Namensrecht ab sofort bis zum 30. Juni 2023 erworben. "Der Name 'Volksparkstadion' steht ebenso für meine Heimatstadt Hamburg wie für den traditionsreichen HSV. Natürlich müssen auch die Finanzen stimmen, und es freut mich, wenn ich dazu einen sinnvollen Beitrag leisten kann", zitierte der Verein den Gesellschafter in einer Mitteilung.

Bereits von 2015 bis 2020 hatte Kühne das Namensrecht am Volksparkstadion erworben. Nach dem Auslaufen des Vertrags war es dem HSV nicht gelungen, ein anderes Unternehmen als Namensgeber für seine Arena zu gewinnen.

Walter nach Testspiel-Pleite sauer

Apropos gewinnen: Das schafften die Hamburger, die schon am Dienstag wieder im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue ran müssen, in der Länderspiel-Pause nicht einmal in einem Testkick gegen den dänischen Erstligisten Viborg FF. Die Partie ging mit 4:5 verloren, nachdem es zur Pause bereits 0:5 gestanden hatte.

Dass sein Team nach dem Seitenwechsel Moral zeigte, konnte Walter aber nur bedingt versöhnen. "Ich habe gedacht, dass wir schon weiter sind, weil wir das auch schon auf den Platz gebracht hatten. Jetzt wird mal wieder nur mit halber Kraft investiert, wir brauchen aber die volle Energie", sagte der Trainer - und machte sich anschließend offenbar so seine Gedanken, wie er die Lebensgeister bei seinen Spielern wecken könnte. Das Resultat war unter anderem ein Zwangsbad für einige in der Eistonne...

Mögliche Aufstellungen:

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Vagnoman, Schonlau, Vuskovic, Muheim - Meffert, Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Chakvetadze

SC Paderborn: Huth - Ananou, Hünemeier, Correia, Collins - Schallenberg, Schuster, Srbeney, Mehlem, Muslija - Platte.

