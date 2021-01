HSV-Machtkampf: Vize-Präsident Schulz weist Vorwürfe zurück Stand: 20.01.2021 09:57 Uhr Der Machtkampf innerhalb des Präsidiums im HSV e.V. wird nun offen ausgetragen. Die HSV-Gremien haben eine außerordentliche Mitgliederversammlung beantragt, auf der Thomas Schulz abgewählt werden soll. Der Vize-Präsident weist die Vorwürfe gegen ihn als "substanzlos" zurück.

Vereins-Präsident Marcell Jansen befindet sich im Zwist mit Schulz und Schatzmeister Moritz Schaefer, die in wichtigen Fragen andere Ansichten als er haben. Dabei geht es einerseits um die Kandidaten für den Aufsichtsrat der Fußball-AG. Andererseits aber auch um den möglichen Verkauf weiterer Anteile. Das berichtet NDR 90,3.

Jansen erhält nun vereinsintern große Unterstützung. Die Gremien des HSV, also unter anderem Ehrenrat, Beirat, Seniorenrat und Fördernde Mitglieder, haben eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit einem einzigen Tagesordnungspunkt beantragt: der Abwahl von Vize-Präsident Schulz. Die virtuelle Mitgliederversammlung soll spätestens sechs Wochen nach Antragstellung stattfinden.

Vorwurf: Keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Jansen

Schulz wird vorgeworfen, nicht mehr vertrauensvoll mit Jansen zusammenzuarbeiten. Er wird in dem Antrag außerdem aufgefordert, sich bis zur Entscheidung über seine Zukunft bei allen Abstimmungen zu enthalten.

Schulz: "Vorwürfe sind subtanzlos"

Am Mittwoch reagierte Schulz und wies die Anschuldigungen zurück. "Die Vorwürfe, die in der Behauptung gipfeln, meine Entscheidungen nicht zum Wohle des HSV zu treffen, sind substanzlos", schrieb der Vize-Präsident bei Facebook. Der Umstand, dass einzelne Präsidiumsmitglieder mit der einen oder anderen Entscheidung nicht einverstanden seien, sei die Konsequenz eines demokratischen Prozesses. "Daran haben sich alle Präsidiumsmitglieder zu halten."

"Hafte auch für nicht getroffene Entscheidungen"

Die Aufforderung, sich bei allen Entscheidungen bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung zu enthalten, weist Schulz "in aller Deutlichkeit zurück". "Ich werde meiner Verantwortung weiterhin nachkommen. Auch vor dem Hintergrund, dass alle Präsidiumsmitglieder nicht nur für ihre getroffenen, sondern auch für nicht getroffene Entscheidungen juristisch persönlich haften."

Neue Rechtsform? Vorstoß der Supporters

Eine führende Gruppe aus den Reihen der mächtigen Supporters mit rund 70.000 Mitgliedern will bei der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung einen Antrag auf Änderung der Rechtsform der Fußball-AG einbringen. Dieser zielt darauf ab, die Aktiengesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (GmbH &Co. KGaA) umzuwandeln.

Damit könnten mehr Anteile verkauft werden. Die 50+1-Regel, die besagt, dass die Mehrheit an der ausgegliederten Lizenzspielerabteilung in Vereinsbesitz bleibt, wird jedoch nicht verletzt. Diese Rechtsform hat beispielsweise Borussia Dortmund gewählt. Ob die Gruppe die Zustimmung der Supporters-Mehrheit finden wird, ist ungewiss.

