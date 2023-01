HSV - Eintracht Braunschweig: "Das Kribbeln ist da" Stand: 27.01.2023 16:23 Uhr Am Sonntag hat der Hamburger SV den Nordrivalen Eintracht Braunschweig zu Gast. Die Rollenverteilung ist klar: Der hoch favorisierte HSV will (und muss) aufsteigen, die Niedersachsen kämpfen um den Klassenerhalt in der zweiten Fußball-Bundesliga.

Die Vorbereitung der Hamburger auf das Nordduell am Sonntag (13.30 Uhr/NDR Livecenter) war bestimmt von personellen "Unruhen". Sonny Kittel trug sich mit Abwanderungsgedanken herum, war zwischenzeitlich vom Training freigestellt. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien stand angeblich unmittelbar bevor.

Doch daraus wird nun nichts: "Wir waren bei Sonny bewusst sehr transparent. Im Endeffekt ist das jetzt für alle Beteiligten die beste Lösung. Ich bin mir sicher, dass er in der Rückrunde Spiele für uns entscheiden kann", sagte HSV-Coach Tim Walter am Freitag über Kittel, der in dieser Saison noch ohne Torerfolg ist.

Neuzugang Nemeth im Training, Amaechi fällt aus

Kittel bleibt also und durfte ebenso wie seine anderen Mannschaftskameraden Neuzugang Andras Nemeth begrüßen. Der 20 Jahre alte Ungar kommt vom belgischen Erstligisten KRC Genk und hat an der Elbe einen Vertrag bis 2026 erhalten. Nemeth ist als Backup für Torjäger Robert Glatzel vorgesehen.

Eine Alternative in der HSV-Offensive wäre eigentlich auch Xavier Amaechi gewesen, doch der 20-Jährige fällt wegen einer Bänderverletzung "bis auf Weiteres" aus, wie der HSV mitteilte.

Trifft BTSV-Stürmer Wintzheimer gegen seinen Ex-Club?

Deutlich mehr Verletzungspech hatten und haben die Braunschweiger. In Brian Behrendt, Filip Benkovic, Philipp Strompf und Luc Ihorst fällt ein Quartett noch langfristig aus. Bryan Henning braucht nach einer Verletzung noch Zeit. Immerhin konnte Spielmacher Immanuel Pherai wieder trainieren. "Er hat gute Arbeit geleistet, um womöglich am ersten Spieltag der Rückrunde wieder im Kader zu sein", sagte Trainer Michael Schiele.

Entsprechend haben die Niedersachsen auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Für die Abwehr kamen Linus Gechter und Hasan Kurucay, für den Angriff Tarsis Bonga und Manuel Wintzheimer. Letzterer feiert ausgerechnet gegen seinen früheren Club sein Pflichtspieldebüt im BTSV-Trikot.

Das Volksparkstadion wird voll

Mehr als 55.000 Zuschauer werden am Sonntag im Volkspark erwartet: "Das Kribbeln ist da. Wir freuen uns jetzt schon alle auf den Kessel, dass wir endlich da rein dürfen", sagte HSV-Coach Walter und will "da anknüpfen, wo wir aufgehört haben - um unser großes Ziel zu erreichen".

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Schonlau, Montero, Muheim - Meffert - Reis, Königsdörffer - Jatta, Glatzel, Dompé

Braunschweig: Fejzic - de Medina, Gechter, Decarli - Marx, Nikolaou, Dinkor - Kaufmann, Endo - Wintzheimer, Lauberbach

