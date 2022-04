Gala im Gipfeltreffen: Wolfsburgs Frauen fertigen Bayern München ab Stand: 03.04.2022 15:53 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg dürfen den Champagner kaltstellen. Durch ein beeindruckendes 6:0 (3:0) im Bundesliga-Gipfeltreffen mit dem FC Bayern München sind die "Wölfinnen" am Sonntag dem Gewinn der deutschen Meisterschaft ganz nahe.

von Christian Görtzen

Schon deutlich vor dem Schlusspfiff setzten in der Coaching-Zone des VfL Wolfsburg die Feierlichkeiten ein. Sie wussten alle, dass der Sieg gegen den von Corona geplagten großen Widersacher aus München gelingen würde. Und vor allem: Was er bedeutete. Nach dem Kantersieg wird sich das Team von VfL-Trainer Tommy Stroot den Titel wohl nicht mehr nehmen lassen.

"Dass wir 6:0 gewinnen - damit hat sicher keiner gerechnet. Jetzt haben wir vier Punkte Vorsprung, und jetzt müssen wir noch unsere Hausaufgaben machen", sagte Torschützin Lena Oberdorf dem NDR.

Drei Spieltag vor dem Ende der Saison sind es nun vier Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Wolfsburg könnte sich in den noch folgenden Spielen gegen SGS Essen, Carl-Zeiss Jena und Bayer Leverkusen sogar noch eine Niederlage erlauben.

Huth bringt VfL-Frauen mit Traumtor in Führung

Von einem gegenseitigen Belauern war nach dem Anpfiff nichts zu sehen, die Partie bot schnell beste Unterhaltung. Für den ersten Höhepunkt sorgte Wolfsburgs Svenja Huth - und wie: Die Nationalspielerin umkurvte zunächst mit dem Ball am rechten Fuß ihre Gegenspielerinnen Giulia Gwinn und Lea Schüller, legte die Kugel dann auf den linken Fuß und zog sofort von der linken Strafraumgrenze ab. Der Ball zischte ins rechte obere Toreck - 1:0 für den VfL (8.). Ein Traumtor!

Es sollte nicht das einzige bleiben in der ersten Hälfte. Nachdem Wolfsburgs Torfrau Almuth Schult bei einem Kopfball von Jovana Damnjanovic richtig gestanden (14.) und bald darauf ein mögliches Eigentor von Tabea Waßmuth glänzend verhindert hatte (24.), bestimmten wieder die "Wölfinnen" das Topspiel.

Die Isländerin Sveindis Jonsdottir legte mit einem weiten Einwurf bis an an das Fünf-Meter-Eck die Grundlage zum 2:0 (33.). Alexandra Popp verlängerte dort per Kopf, und Joelle Wedemeyer nickte den Ball ein.

Auch Waßmuth trifft herrlich ins obere rechte Toreck

Wenig später folgte das nächste Traumtor: Waßmuth nahm am Bayern-Strafraum den Ball gut auf, drehte sich um die eigene Achse und schoss ihn herrlich in den oberen rechten Torwinkel - 3:0 (39.) für den VfL.

Popp, Oberdorf und Pajor stellen Kantersieg her

Die Münchnerinnen waren nach Wiederanpfiff zwar bemüht, dem Spiel noch einmal eine Wende zu geben. Doch es blieb zumeist bei Ansätzen. Und wenn es denn doch einmal darüber hinausging, war Schulth zur Stelle. Statt Ergebniskosmetik wurde es am Ende noch eine richtig klare Sache: Popp (77.), Oberdorf (82.) und Ewa Pajor (90.+3) schraubten das Ergebnis auf 6:0.

Alles spricht nun dafür, dass die VfL-Frauen den ersten Schritt auf dem Weg zum angestrebten Triple gehen wird. Sie stehen zudem noch Halbfinale des DFB-Pokals (bei Bayern München am 17. April) und im Semifinale der Champions League. Dort ist Titelverteidiger FC Barcelona der Gegner.

