Stand: 08.03.2019 12:08 Uhr

Hannover 96: Doll setzt nach Kind-Kritik auf Walace

Es hatte in bisschen gedauert, doch dann kam Martin Kind aus der Deckung - und wie. Der Club-Präsident sprach Hannover 96 nach dem 1:5 gegen Stuttgart quasi die Bundesligatauglichkeit ab ("Die Mannschaft ist kaputt und gescheitert") und pickte sich bei seiner Generalkritik explizit Mittelfeldakteur Walace heraus: "Mit Spielern wie Walace, die offensichtlich nicht bereit sind, alles zu investieren, brauchen wir auch nicht zu planen."

Wie gespalten der abstiegsbedrohte Club in der Führungsetage offensichtlich ist, zeigt nun die Reaktion von Trainer Thomas Doll. Er stellte sich demonstrativ vor den Brasilianer: "Walace hat die Woche großartig trainiert", sagte der 96-Coach und gab ihm eine Einsatzgarantie für das Heimspiel am Sonntag (18 Uhr, im NDR Livecenter) gegen Bayer Leverkusen: "Er wird von Anfang an auflaufen."

Mögliche Aufstellung Hannover 96





















"Walace hat unser Vertrauen"

Auch Horst Heldt sprang Walace bei. Trotz der weniger guten Auftritte zum Rückrundenbeginn sei dieser "ein Spieler mit außerordentlicher Qualität", sagte der Manager: "Am Ende ist es auch ein Mensch und keine Maschine. Er hat unser Vertrauen. Ich bin überzeugt, dass er uns in den letzten zehn Spielen wertvolle Dienste abliefern kann."

Doll und Heldt gegen den Rest der Welt?

Hannover 96 Doll weist Kind-Kritik zurück NDR Info - Sport aktuell - 07.03.2019 15:25 Uhr Autor/in: Tobias, Silke Nach der harschen Kritik von 96-Clubchef Martin Kind hat sich Hannovers Trainer Thomas Doll zur Wehr gesetzt. Auch Sportchef Horst Heldt will von Aufgeben nichts wissen.







3,5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Doll und Heldt gegen den Rest der Welt? Zumindest gegen ihren mächtigen, urteilsfreudigen Präsidenten. "Ich weiß, dass ich eine Mannschaft habe, die nicht kaputt ist und die immer noch brennt", sagte Doll und fügte hinzu: "Wir haben keinen Stinkstiefel in der Truppe. Wir haben keinen, den man zum Fraß vorwerfen muss." Auch Heldt, dem der Club-Chef die misslungene Zusammenstellung dieses Kaders ganz besonders anlastet, schoss zurück: "Wir haben uns noch nicht abgeschrieben. Wir müssen aber damit leben, dass das Leute um uns herum tun. Dem Präsidenten steht Kritik zu. Ich halte den Zeitpunkt zehn Wochen vor dem Saisonende aber nicht für angebracht."

"Die Mannschaft lebt noch"

Unter dem Strich bleibt der Eindruck, dass es bei den Hannoveranern zurzeit nicht nur auf dem Platz chaotisch zugeht. Zumal gerade Doll nach der Pleite in Stuttgart kein gutes Haar an seinem Team gelassen hatte. "Es ist wichtig, dass wir mal Dampf abgelassen und wachgerüttelt haben. Alle, vom Präsidenten über den Manager bis zum Trainer, wollen sehen, dass wir elf Mann auf dem Platz haben, die sich gegen diese Situation stemmen", erklärte der 96-Coach, der nun wiederum seinem Team den Rücken stärkte: "Die Mannschaft lebt noch." Ob sie es gegen die zuletzt so offensivstarken Leverkusener unter Beweis stellen kann, ist die Frage.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 10.03.2019 | 22:50 Uhr