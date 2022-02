FC St. Pauli hofft auf mehr Fans und Spektakel gegen Paderborn Stand: 03.02.2022 11:16 Uhr Der FC St. Pauli ist nach vier sieglosen Spielen in der Zweiten Liga aus dem Tritt geraten. Gegen den SC Paderborn muss am Sonnabend die Trendwende gelingen, sonst könnten die Kiezkicker aus den Aufstiegsrängen rutschen.

Bei einer Niederlage könnten die Hamburger in der Tabelle sogar bis auf den sechsten Platz stürzen - ein Szenario, mit dem sich Trainer Timo Schultz vor der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) nicht befassen will: "Es spielt nicht die große Rolle, wie die letzten drei oder vier Spiele ausgesehen haben. Es wird ein geiler Fight. Beide Teams spielen nach vorne, wollen Tore schießen und stehen in dieser Saison für Spektakel."

St. Pauli will mehr als 2.000 Fans

Ein solches Spektakel sollen möglichst viele Fans am Millerntor verfolgen können, so Schultz. Nach der Entscheidung des Bundes, bis zu 10.000 Zuschauer in die Stadien zu lassen, wollen die Kiezkicker ihre Stadionkapazität erhöhen. 2.000 Tickets sind bereits verkauft, weitere sollen folgen. Wie viele es werden und wie der Verkauf umgesetzt wird, ist noch offen. Fest steht, dass die Partie unter 2G-Plus-Bedingungen stattfinden wird.

"Ein ausverkauftes Millerntor ist immer am schönsten, das ist klar. Wenn 2.000, 5.000 oder 7.000 Fans da sind, hilft es aber auch." St.-Pauli-Trainer Timo Schultz

Schultz freut sich über die höhere Auslastung: "Entscheidend ist, dass überhaupt Fans im Stadion sind. Gegen Dortmund standen die 2.000 Fans von der ersten Minute an, sie haben uns nach vorne geschrien und uns auch in schweren Phasen geholfen."

Buchtmann in häuslicher Quarantäne

Gegen Paderborn muss St. Pauli auf Christopher Buchtmann verzichten. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Weiterhin fehlen zudem die verletzten Afeez Aremu und Daniel Kofi-Kyereh. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Sebastian Ohlsson, der Probleme mit dem Hüftbeuger hat.

Dass die Gäste aus Paderborn zum Ende des Transferfensters ihren Top-Torjäger Sven Michel (14 Treffer) an Union Berlin abgegeben haben, dürften die Kiezkicker wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Beim Duell in der Hinrunde holte der Angreifer den Platzverweis gegen Philipp Ziereis heraus, bereitete einen Treffer vor und erzielte den 3:1-Endstand selbst. Nun gibt es für St. Pauli ein Wiedersehen mit Michel erst am 1. März - wenn die Hamburger im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Union antreten.

Mögliche Aufstelungen:

FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Medic, Lawrence, Paqarada - Smith - Becker, Hartel - Irvine - Burgstaller, Amenyido

SC Paderborn: Huth - Schuster, Hünemeier, Correia, Justvan - Schallenberg - Srbeny, Klement - Muslija - Platte, Cuni

