FC St. Pauli: Hält Hürzelers Serie beim "echten" Debüt? Stand: 27.01.2023 11:01 Uhr Zum Rückrundenstart gastiert der FC St. Pauli am Sonntag beim 1. FC Nürnberg. Trainer Fabian Hürzeler feiert nach der Wintervorbereitung, die er bereits komplett verantwortete, sein "echtes" Pflichtspieldebüt mit den Kiezkickern.

Denn in den vergangenen zwei Jahren hatte der 29-Jährige bereits dreimal den erkrankten damaligen Chefcoach Timo Schultz vertreten - so zum Beispiel am 28. November 2021 beim Gastspiel in Nürnberg. Gemeinsam mit Loic Favé gab es einen 3:2-Sieg bei den Franken. Auch das anschließende Heimspiel gegen Schalke 04 (2:1) gestalteten die beiden Assistenztrainer erfolgreich.

Nimmt man noch das 4:3 in Heidenheim dazu, wo Hürzeler am 31. Januar 2021 ebenfalls den erkrankten Schultz vertreten hatte, blickt der aktuelle St.-Pauli-Coach auf eine stolze Bilanz von drei Siegen in drei Spielen zurück!

Hürzeler mit der Vorbereitung zufrieden

Auch die Testspiel-Ergebnisse im Rahmen der Vorbereitung dürften den Hamburgern Auftrieb geben. Das jüngste Duell mit Midtjylland am Millerntor endete zwar nur 0:0, Hürzeler war aber dennoch zufrieden "Wir haben gegen den Ball sehr, sehr gut gearbeitet. Ich kann viel Positives mitnehmen."

"Die Jungs haben eine super Vorbereitung gespielt. Die neuen Spieler haben ebenso mitgezogen und sich eingefunden. Die Intensität ist sehr hoch." St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler

Auch Mittelfeldspieler Marcel Hartel blickt optimistisch auf den Rückrundenauftakt am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter), der neue Trainer habe an vielen kleinen Stellschrauben gedreht: "Es sind kleine Unterschiede zur Hinrunde, aber kein großer Neuanfang."

"Müssen unserem Stil treu bleiben"

Ohnehin habe er "an den grundsätzlichen Abläufen nichts großartig ändern" wollen, erklärte Hürzeler am Freitag. "Wir wollen in allen Spielphasen aktiv sein. Wir müssen unserem Stil treu bleiben und dann bin ich mir sicher, dass wir auch auswärts erfolgreich sein können", sagte der Coach, der bis auf Etienne Amenyido, Luca Zander und David Nemeth alle Spieler zur Verfügung hat.

Dem neu verpflichteten Innenverteidiger Karl Mets stellte er einen Platz in der Startelf in Aussicht. Ob die neuen Angreifer Oladapo Afolayan, Maurides und Elias Saad Kandidaten für den Kader sind, ließ er offen.

"Ich spüre eine große Vorfreude, aber mache mir selbst auch den größten Druck. Ich komme aus einer großen Familie, da wird immer Uno etc. gespielt und ich will immer gewinnen. Genauso ist mein Anspruch, dass wir jedes Spiel gewinnen." So wie die bisherigen drei Zweitligapartien, die Hürzeler als St.-Pauli-Chefcoach zu verantworten hatte ...

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Nürnberg: Vindahl Jensen - Gyamerah, Schindler, Fofana, Nürnberger - Flick - Castrop, Möller Daehli, Tempelmann - Daferner, Duah

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Paqarada - Metcalfe, Otto, Daschner

