Eintracht Braunschweig will Düsseldorfer Serientäter stoppen Stand: 10.01.2021 11:44 Uhr Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig steht nach den Punktgewinnen der Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt am Montagabend (20.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf unter Druck.

Der 15. Spieltag im Bundesliga-Unterhaus war bis dato fraglos nicht nach dem Gusto der Niedersachsen. Schlusslicht Würzburger Kickers siegte überraschend mit 3:2 beim VfL Osnabrück, der Vorletzte FC St. Pauli holte ein 1:1 gegen Aufstiegsanwärter Holstein Kiel und der SV Sandhausen fertigte den 1. FC Heidenheim gar mit 4:0 ab. Die Kurpfälzer überholten den BTSV durch den Kantersieg im Tableau, sodass die "Löwen" nun als Tabellen-16. in das Duell mit der Fortuna gehen.

Ein Sieg oder zumindest Teilerfolg gegen die Rheinländer wäre für die Eintracht also von großer Bedeutung, um etwas Druck vom Kessel nehmen zu können. Das Problem: Düsseldorf gehört nicht zur Kategorie "Laufkundschaft", hat zuletzt fünf Mal in Serie gewonnen.

Braunschweig will "den Bock umstoßen"

Braunschweig, das erst auf drei Saisonerfolge kommt, geht dementsprechend als krasser Außenseiter in die Partie. Aber als ein sehr mutiger, wie Coach Daniel Meyer versprach: "Bei einer solchen Siegesserie kommst du mit einem großen Selbstbewusstsein. Trotzdem müssen wir den Bock umstoßen und wir wollen unser Heimspiel gewinnen." Sein Team sei "sehr fokussiert" und werde am Montag "nicht das Opfer sein", ergänzte der 41-Jährige. Neuzugang Brian Behrendt schlug in dieselbe Kerbe. "Das Ziel wird sein, dass wir von der ersten Minute an eklig sind in den Zweikämpfen, aber dass wir auch unsere Chancen kreieren, um ihnen dann richtig wehzutun", sagte der Innenverteidiger.

Meyer gibt Winterzugang Behrendt Einsatzgarantie

Der von Arminia Bielefeld verpflichtete 29-Jährige soll die im bisherigen Saisonverlauf sehr wackelige Eintracht-Abwehr stabilisieren. Und das Vertrauen in die Qualitäten des aus Bremervörde stammenden Defensivspezialisten ist so groß, dass Meyer ihm eine Einsatzgarantie für das Düsseldorf-Duell gab, obwohl Behrendts bis dato letzter Pflichtspieleinsatz vom 31. Oktober datiert.

"Er wird definitiv spielen, dass können wir vorwegnehmen. Wir haben ihn verpflichtet, weil wir gerade in der letzten Reihe Bedarf gesehen haben. Er hat in den Trainingseinheiten bestätigt, dass er eine sehr klare und unmissverständliche Ansprache hat, was uns im Moment einfach fehlt", erklärte der Coach.

Vereinsloser Diakhité nächster Neuer?

Behrendt soll nicht der letzte Winterzugang sein. "Wir haben frühzeitig kommuniziert, dass wir einen weiteren Defensivtransfer tätigen wollen, da wir dort die meisten Probleme sehen", sagte Meyer. In Oumar Diakhité befindet sich ein Kandidat seit einigen Tagen im Probetraining. Der 27-jährige Senegalese stand bis zum vergangenen Sommer beim damaligen portugiesischen Erstligisten Desportivo Aves unter Vertrag, der dann wegen zu hoher Schulden in die Dritte Liga zwangsabsteigen musste.

Meyer ist von Diakhité ("Er hat eine unfassbare Physis") angetan. Ob es zu einer Verpflichtung des Mannes kommt, der auch schon in Kuwait, Rumänien und den USA spielte, ist aber ungewiss. "Die Eindrücke sind bisher sehr gut, es ist aber auch nicht einfach, alles zu realisieren, losgelöst von der sportlichen Entscheidung, weil es ein internationaler Transfer ist und es eine Hintergrundgeschichte mit seinem alten Club gibt, der insolvent gegangen ist", erklärte der Braunschweiger Coach.

