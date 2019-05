Stand: 11.05.2019 15:29 Uhr

Braunschweig verliert - Endspiel gegen Cottbus von Matthias Heidrich, NDR.de

Eintracht Braunschweig muss bis zum letzten Spieltag der Dritten Liga um den Klassenerhalt zittern. Die Niedersachsen verloren am Sonnabend 0:1 (0:1) beim Halleschen FC und haben nach den ungünstigen Ergebnissen der Konkurrenz nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Trainer André Schubert war trotzdem nicht unzufrieden mit dem vor allem in der zweiten Hälfte guten Auftritt seiner Mannschaft. "Wir haben defensiv gut gestanden. Ein kleiner Fehler hat das Spiel entschieden", sagte der Coach im NDR Interview.

Remis im letzten Spiel würde reichen

Am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) empfangen die "Löwen" den direkten Verfolger Energie Cottbus zum Endspiel im Eintracht-Stadion. Mit einem Sieg oder einem Remis wären die Braunschweiger sicher gerettet. Selbst bei einer Niederlage könnte die Mannschaft von Trainer Schubert es schaffen, je nachdem wie Großaspach (bei Fortuna Köln) und Jena (zu Hause gegen 1860 München) spielen.

Burmeister ungeschickt - Halle trifft per Elfmeter

37.Spieltag, 11.05.2019 13:30 Uhr Hallescher FC 1 Braunschweig 0 Tore: 1 :0 B.B. Bahn (31., Foulelfmeter)

Hallescher FC: Eisele - Schilk, Heyer, Landgraf - Ajani, Jopek, B.B. Bahn, Manu (90.+5 Kastenhofer) - Lindenhahn (80. Sohm) - Mai, Pagliuca (88. F. Arkenberg)

Braunschweig: Fejzic - B. Kessel, Nkansah, Kijewski - R. Becker (21. Burmeister), Fürstner, Pfitzner, Putaro (74. Düker) - P. Hofmann - Bär, Janzer (53. Feigenspan)

Zuschauer: 10034



Weitere Daten zum Spiel Eisele - Schilk, Heyer, Landgraf - Ajani, Jopek, B.B. Bahn, Manu (90.+5 Kastenhofer) - Lindenhahn (80. Sohm) - Mai, Pagliuca (88. F. Arkenberg)Fejzic - B. Kessel, Nkansah, Kijewski - R. Becker (21. Burmeister), Fürstner, Pfitzner, Putaro (74. Düker) - P. Hofmann - Bär, Janzer (53. Feigenspan)10034

Die Braunschweiger wählten in Halle zunächst die Taktik "hinten sicher stehen und vorne Nadelstiche setzen". Das ging gut auf, bis Felix Burmeister im Strafraum gegen Marvin Ajani ungeschickt zu Werke ging. Der HFC-Akteur nahm das Geschenk des früh für den verletzten Robin Becker eingewechselten Verteidigers (19.) dankend an, hob ab und Schiedsrichter Christian Dingert zeigte auf den Punkt (29.). Bentley Baxter Bahn verwandelte sicher zum 1:0 für die tonangebenden Gastgeber (30.). Und die Eintracht? Die tat sich offensiv äußerst schwer. Die erste und einzige Möglichkeit in Hälfte eins hatte Philipp Hofmann nach einer Ecke per Kopf, doch der Ball ging über die Querlatte (43.).

Eisele verhindert Braunschweigs Ausgleich

Nach der Pause legte die Eintracht die Zurückhaltung ab und setzte nun Halle unter Druck. Marcel Bär verzog in der 63. Minute knapp. Kai Eisele im HFC-Tor vereitelte nur eine Minute später eine Doppelchance der "Löwen" durch Bär und Hofmann. Braunschweig dominierte nun komplett, doch vor dem Tor der Gastgeber agierten die Niedersachsen nicht zwingend genug. Die Hallenser kamen vereinzelt zu Kontern, doch Jasmin Fejzic reagierte in der 82. Minute zweimal stark. Braunschweig probierte alles, doch es fehlte am Ende auch etwas die Kraft.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport Aktuell | 11.05.2019 | 17:30 Uhr