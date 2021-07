Die beste Zweite Liga aller Zeiten - mit sechs Nordclubs Stand: 19.07.2021 15:46 Uhr Viel Fußballtradition und große Namen, mit sechs Clubs aus dem Norden: Die Zweite Liga ist in dieser Saison erstklassig - und könnte an manchen Tagen sogar der Bundesliga den Rang ablaufen.

"Die beste Zweite Liga aller Zeiten" - eine oft zitierte, fast überstrapazierte Bezeichnung. Aber tatsächlich ist sie nie so zutreffend wie jetzt vor dem Start der Saison 2021/2022. Die Clubs im Unterhaus bringen es auf insgesamt 43 deutsche Meistertitel in West und Ost, blicken zudem auf 309 Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit zurück.

Nur Holstein Kiel, Aue, Heidenheim, Regensburg und Sandhausen spielten nie in der 1963 eingeführten Bundesliga, die Zweitliga-"Neulinge" Schalke 04, Werder Bremen, Dynamo Dresden und Hansa Rostock bringen dagegen viel Tradition und einen großen Namen mit. "Die Zweite Liga hat ungemein an Attraktivität gewonnen", sagt Frank Pagelsdorf, der einst unter anderem Hansa Rostock und den Hamburger SV trainierte.

Fast jedes Wochenende ein Nordderby

Gleich beim Auftakt am Freitag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) kommt es zum Knaller FC Schalke gegen Hamburger SV. Es ist das erste Duell der Teams in der Zweiten Liga, im Oberhaus gab es die Begegnung genau 100 Mal. Zusätzliche Brisanz erhält das Spiel noch dadurch, dass der Ex-HSVer Simon Terodde nun für die Königsblauen auf Torejagd geht.

Was den gebürtigen Hannoveraner Pagelsdorf an dieser Zweiten Liga außerdem reizt: "Fast jedes Wochenende ein Nordderby - die Fans kommen voll auf ihre Kosten", sagte der 63-Jährige. Bereits der erste Spieltag hält zwei Nordduelle bereit: Werder Bremen empfängt im Samstagabend-Topspiel Hannover 96 (20.30 Uhr) und Holstein Kiel tritt am Sonntag beim FC St. Pauli an (13.30 Uhr).

Bremen-Coach Anfang dämpft die Aufstiegshoffnungen

Werders Neu-Coach Markus Anfang dämpft aber zunächst die Hoffnungen auf eine schnelle Erstliga-Rückkehr. Klar wolle man erfolgreich sein, aber, so der ehemalige Darmstadt-Coach im Magazin "kicker": "Wir dürfen hier den Wiederaufstieg nicht einfach über den Wiederaufbau stellen." Dazu passt, dass Bremens Geschäftsführer Frank Baumann bei seinem Club noch mit "15 bis 20 Transfers bis Ende August rechnet".

Geheimfavorit St. Pauli?

Häufig als Geheimfavorit wird der FC St. Pauli genannt. Die Braun-Weißen waren in der Vorsaison das beste Rückrundenteam aus dem Norden, landeten in der zweiten Saisonhälfte auf Rang vier, in der Abschlusstabelle war St. Pauli Zehnter.

Dort landete Hannover auf einem enttäuschenden 13. Platz, der sich nicht wiederholen soll für die Niedersachsen, die nun in ihre dritte Zweitliga-Saison in Folge gehen. Vorjahresüberraschungsteam Kiel spielt gegen den Trend an, das ein in der Relegation gescheiterter Zweitligist sich im Jahr danach deutlich verschlechtert - so wie Heidenheim in der Vorsaison (Platz acht) oder gar Eintracht Braunschweig, das ein Jahr nach der Relegation 2017 sogar abstieg.

"Hansa Rostock wird auf jeden Fall die Klasse halten"

Spannend wird auch die Rückkehr von Hansa Rostock nach neun Jahren Abstinenz im Unterhaus. Ex-Rostock-Coach Pagelsdorf: "Der FC Hansa wird nicht oben landen, aber die Mannschaft wird erfrischenden Fußball spielen. Sie werden auf jeden Fall die Klasse halten." Hansas Aufstieg löste eine Euphorie aus, binnen kürzester Zeit setzte der Club 10.000 Dauerkarten ab - Rekord.

