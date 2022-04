Der Absturz des VfL: Wolfsburg und die vielen Fragezeichen Stand: 04.04.2022 11:45 Uhr Das deutliche 0:3 beim FC Augsburg hat die Lage beim VfL Wolfsburg weiter verschärft: Dem mit Champions-League-Ambitionen gestarteten Fußball-Bundesligisten droht die Relegation oder sogar noch Schlimmeres.

von Christian Görtzen

Sie sind wieder da, die Erinnerungen an zwei aufeinanderfolgende Spielzeiten, die sie beim VfL am liebsten für immer getilgt hätten. Sowohl in der Saison 2017/2018 als auch 2018/2019 reichte es für die "Wölfe" lediglich zu Platz 16 in der Bundesliga-Tabelle. Erst über den Zitterweg Relegation gelang der Klassenerhalt. Zuerst gegen den Nachbarn Eintracht Braunschweig, im Jahr darauf gegen Holstein Kiel.

Und jetzt, in dieser Serie? Läuft es womöglich erneut so, dass für die Grün-Weißen die Saison nach dem 34. Spieltag noch nicht zu Ende ist und noch zwei Entscheidungsspiele gegen den Zweitliga-Dritten anstehen? Könnte es tatsächlich dazu kommen - obwohl der Kader nominell viel besser ist als damals und eigentlich auf den Konkurrenzkampf um die Champions-League-Plätze ausgerichtet war? Oder droht allen Ernstes sogar Schlimmeres, der Absturz auf Rang 17 und der direkte Abstieg?

Wolfsburg nun im Kellerduell mit Bielefeld

Fragezeichen ranken sich um den VfL Wolfsburg in einer Saison, die ohnehin rätselhaft ist. Da war zum einen die überraschende Entlassung des niederländischen Trainers Mark van Bommel im Oktober des vergangenen Jahres - zu einem Zeitpunkt, als der VfL mit 13 Punkten auf Rang neun stand, vier Zähler hinter einem Champions-League-Rang. Sechs Monate später ist die Lage deutlich schlechter: Mit 31 Zählern sind es für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt schließlich nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Drittletzten Arminia Bielefeld.

Die Ostwestfalen sind am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in der VfL-Arena zu Gast. Aber wer sagt denn, dass die Niedersachsen dann mit einem Sieg vor heimischem Publikum alle Gedanken an eine Relegation oder gar an einen direkten Abstieg vertreiben werden?

Schmadtke fordert anderes Auftreten

Sogar der nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein leidende Geschäftsführer Jörg Schmadtke schlug nach dem 0:3 beim FC Augsburg nachdenklichere Töne an. "Die Situation hat sich jetzt nicht dramatisch verändert. Aber wir müssen aufpassen und sollten nicht glauben, dass wir das irgendwie geregelt bekommen, sondern werden Punkte einfahren müssen. Und dafür bedarf es eines anderen Auftretens", sagte er dem NDR.

"Wir werden wir in aller Deutlichkeit auch Dinge ansprechen, die uns nicht gefallen haben." Jörg Schmadtke, Geschäftsführer VfL Wolfsburg

In Augsburg unterstützte er in der Coaching Zone den erst 25 Jahre alten Assistenztrainer Vincent Heilmann, der wiederum Cheftrainer Kohfeldt (Corona-Infektion) vertrat. Gegen Bielefeld dürfte der ehemalige Werder-Coach wieder dabei sein. Seine Aufgabe ist es, eine Antwort auf die Frage zu finden, wann die Trendwende gelingt. Zuletzt hatte es für den VfL drei Bundesliga-Niederlagen hintereinander gesetzt.

Wolfsburgs Angriff bleibt hinter Erwartungen zurück

Hilfreich für den Turnaround wäre sicherlich auch ein besseres Auftreten des Angriffs. Hier tut sich das nächste Fragezeichen auf: Warum bleibt die nominell so gut besetzte Offensive so deutlich hinter den Erwartungen zurück? Denn dass es Lukas Nmecha, Dodi Lukebakio und Luca Waldschmidt sowie die Winter-Zugänge Max Kruse und Jonas Wind zusammen auf zwölf Tore gebracht haben, ist angesichts ihrer eigentlichen Fähigkeiten schlichtweg zu wenig.

Sechs Partien sind es noch in dieser Bundesliga-Saison für die "Wölfe". Nach Bielefeld stehen noch die Begegnungen mit Borussia Dortmund (A), 1. FSV Mainz 05 (H), VfB Stuttgart (A), 1. FC Köln (A) und Bayern München (H) auf dem Programm. Derzeit erscheint es keinesfalls als abwegig, dass der Spielplan noch um zwei weitere Einträge ergänzt wird - um die Termine für Hin- und Rückspiel in der Relegation.

