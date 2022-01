Corona: VfL-Frauen sagen Trainingslager an der Algarve ab Stand: 08.01.2022 12:04 Uhr Aufgrund der Corona-Lage in Porugal verzichten die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg auf die Reise ins Wintertrainingslager an der Algarve und bleiben zu Hause.

Diese Entscheidung gab der VfL am Sonnabend bekannt. Die DFB-Pokalsiegerinnen hatten ab kommendem Mittwoch einen neuntägigen Aufenthalt in Faro geplant. Doch aufgrund der rasant steigenden Corona-Zahlen in Portugal wird der VfL die Reise nicht antreten.

Inzidenz in Portugal bei 1.750

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Portugal lag laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 7. Januar bei 1.750. Hinzu komme, dass die "nochmals verschärften Hygienemaßnahmen im Teamhotel die Abläufe des Trainingslagers negativ beeinflusst hätten", erklärte der Verein.

Man könne den Aufenthalt "nicht mehr verantworten", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen. Stattdessen werde sich das Team auf dem heimischen Trainingsgelände auf die Restrunde vorbereiten.

Erstes Spiel des Jahres am 29. Januar

Wolfsburg belegt in der Bundesliga mit zwei Punkten Rückstand auf Meister und Tabellenführer Bayern München Rang drei. Der VfL hat aber noch ein Nachholspiel bei Turbine Potsdam in der Hinterhand, das am 29. Januar stattfinden soll.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 08.01.2022 | 19:30 Uhr