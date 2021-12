Corona-Fälle bei St. Pauli und Werder Bremen Stand: 08.12.2021 12:21 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss nach Trainer Timo Schultz einen weiteren Corona-Fall verkraften: Angreifer Simon Makienok ist positiv getestet worden. Auch Werder Bremens Lars-Lukas Mai hat sich infiziert.

Makienok, der vollständig geimpft ist, hatte sich aufgrund von Krankheitssymptomen bereits am Dienstagmorgen isoliert und einem PCR-Test unterzogen. Am späten Nachmittag ergab dieser dann den positiven Befund. Mindestens zwei Wochen steht der 31 Jahre alte Däne dem Club nicht zur Verfügung, wird also in diesem Jahr nicht mehr für St. Pauli auflaufen. Beim jüngsten 2:1-Erfolg gegen Schalke 04 war Makienok (drei Saisontore) in der 90. Minute eingewechselt worden.

Bei Werder muss auch Weiser in Quarantäne

Auch Bremens Mai sei vollständig geimpft und befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte der SV Werder mit. Erneut in Quarantäne begeben musste sich Mitchell Weiser, der als Kontaktperson eingestuft wurde. Zu ihm gaben die Hanseaten keinen Impfstatus an.

Bereits zuvor positiv getestet waren Eren Dinkci und Niklas Schmidt, sie fehlen ebenfalls weiter. Nicolai Rapp, Fabio Chiarodia und Co-Trainer Danijel Zenkovic haben dagegen die Quarantäne verlassen und das Training wieder aufgenommen.

