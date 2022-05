Corona-Ausbruch beim FC St. Pauli Stand: 01.05.2022 15:12 Uhr Schock für den FC St. Pauli: Den Fußball-Zweitligist hat in der heißen Phase des Aufstiegsrennens ein Corona-Ausbruch getroffen. Die Kiezkicker vermeldeten am Sonntag zehn neue positive PCR-Tests. Betroffen sind neun Spieler sowie ein Mitglied aus dem Mannschaftsumfeld.

"Natürlich kommt dieser Ausbruch so kurz vor dem Saisonfinale zur absoluten Unzeit", sagte Sportchef Andreas Bornemann: "Es zeigt einmal mehr, dass das Virus trotz aller Vorsichtsmaßnahmen weiterhin ein großes Risiko darstellt." Alle Betroffenen haben sich nach Clubangaben in häusliche Quarantäne begeben, das Training am Sonnabend war bereits aufgrund der Verdachtsfälle vorsorglich abgesagt worden.

Beim 1:1 am Freitagabend gegen den 1. FC Nürnberg hatte Kapitän Philipp Ziereis wegen einer Covid-19-Erkrankung gefehlt. Die obligatorischen Schnelltests am Tag danach ergaben weitere positive Befunde.

Nächste Woche Topspiel auf Schalke

Am kommenden Sonnabend steht das Spitzenspiel bei Tabellenführer Schalke 04 an. St. Pauli unternehme alles, damit das Spiel stattfinden könne und "wir eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen", sagte Bornemann: "Im Vordergrund steht zunächst aber die Genesung aller Betroffenen."

Die Hamburger haben nach dem Rückschlag gegen Nürnberg als Tabellenfünfter drei Punkte Rückstand auf Darmstadt 98 und Werder Bremen auf den Plätzen zwei und drei. Vierter ist der HSV.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 01.05.2022 | 22:45 Uhr