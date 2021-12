Burgstaller: Glücklos auf Schalke, Goalgetter beim FC St. Pauli Stand: 02.12.2021 12:37 Uhr Auf Schalke zuletzt glücklos, beim FC St. Pauli wieder der Knipser vom Dienst: Guido Burgstaller hat in Hamburg seinen Torjägerinstinkt wiedergefunden und mischt mit dem Kiezclub die Zweite Liga auf. Am Sonnabend kommt sein Ex-Club ans Millerntor.

von Matthias Heidrich

Hauchzart mit dem Kopf gegen Nürnberg, traumhaft präzise mit links gegen Sandhausen und kompromisslos mit rechts gegen Hansa Rostock: Die jüngsten drei Tore haben die ganze Bandbreite des Österreichers gezeigt. Burgstaller ist ein kompletter Stürmer und nach Torflaute und Aussortierung auf Schalke im hohen Norden wieder aufgeblüht.

"Wie oft Guido quasi aus dem Nichts das 1:0 macht, das hilft der Mannschaft natürlich." Loic Favé über Burgstaller

Saisonübergreifend hat der 32-Jährige, der vor gut einem Jahr von den "Königsblauen" zu den Kiezkickern wechselte, bereits 25 Tore in 38 Spielen erzielt. Burgstaller war Anfang des Jahres das Gesicht der Wende beim strauchelnden FC St. Pauli und ist es auch jetzt wieder, wenn sich Zweitliga-Spitzenreiter anschickt, am Bundesligaaufstieg zu schnuppern.

Burgstaller selbst macht wenig Aufhebens um seine Person und die aktuelle Tabellenführung. "Wir sind alle Sportsmänner und wollen nach dem Höchsten streben, aber man sieht, wie eng es in der Liga zugeht, wie schwierig jedes Spiel ist", sagte er nach dem 3:2-Erfolg in Nürnberg am vergangenen Wochenende. "Bis jetzt sind wir sehr zufrieden."

Herbstmeister = Aufsteiger?

Können die Profis von Trainer Timo Schultz auch sein. Nach dem Darmstadt-Debakel hat sich St. Pauli mit zwei Siegen in Folge sofort zurückgemeldet und könnte, je nachdem wie Darmstadt am Freitag gegen Düsseldorf spielt, am Sonnabend gegen Schalke die Herbstmeisterschaft feiern. Ein wertloser Titel, aber in den vergangenen Jahren oft das Gütesiegel späterer Aufsteiger.

Ob, und wenn ja wie viele Fans gegen Schalke am Millerntor mitfeiern könnten, ist offen. Die Bund-Länder-Beratungen angesichts der sich immer weiter verschärfenden Corona-Krise dauern an. Bei der Zuschauerfrage für Sportgroßveranstaltungen liegt von Reduzierung bis Komplett-Ausschluss alles auf dem Tisch.

Tickets fürs Schalke-Spiel: St. Pauli sorgt vor

St. Pauli teilte vorsorglich mit, dass im Falle einer verordneten Kapazitätsreduzierung alle erworbenen Eintrittskarten für die Schalke-Partie storniert und erstattet würden. Es würde dann einen neuen Tageskartenverkauf geben.

Trainer Schultz wird ohnehin nicht zum Top-Duell gegen den Tabellenvierten erscheinen können. Nach seiner Coronavirus-Infektion befindet sich der Cheftrainer noch in häuslicher Isolation, meldete sich auch bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch nur per Video-Botschaft.

"Schalke ist ein großer Name, auf den man normalerweise nicht in der Zweiten Liga trifft." Loic Favé

An der Seitenlinie wird wie schon in Nürnberg wieder Co-Trainer Loic Favé stehen, der vor den Gelsenkirchenern warnte. "Schalke ist ein großer Name, auf den man normalerweise nicht in der Zweiten Liga trifft", sagte Favé. "Sie sind eine Mannschaft mit viel Wucht und Athletik und haben mit Thomas Ouwejan einen der besten Standardschützen der Liga."

Schalke ohne Zweitliga-Rekordtorjäger Terodde

Dass den Gästen mit dem verletzten Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde ihr bester Stürmer fehlt, fällt für Favé kaum ins Gewicht: "Der Schalker Kader hat eine gute Breite. Mit anderen Stürmertypen kommen andere Herausforderungen auf uns zu. Das macht sie vielleicht ein bisschen unberechenbarer."

