Banner feiert Polizisten-Tod: DFB ermittelt gegen Hansa Rostock Stand: 19.10.2021 17:01 Uhr Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Zweitligisten Hansa Rostock eingeleitet. Hintergrund ist ein Fan-Banner, das den Tod eines Polizisten feierte.

Der DFB forderte den FC Hansa zu einer Stellungnahme auf und nimmt den Club darüber hinaus in die Pflicht. Der Kontrollausschuss hielt den Verein nicht nur an, die Täter zu identifizieren, sondern auch "die diesbezüglichen Aufklärungsbemühungen darzustellen".

Hansa hatte sich bereits am Montag von dem "beschämenden Banner" distanziert und "diese Pietätlosigkeit aufs Schärfste" verurteilt. Zudem bat der Zweitligist bei den Angehörigen des Verstorbenen um Entschuldigung.

Weitere Informationen Banner feiert Polizisten-Tod - Hansa entschuldigt sich Mit einem Banner haben Fans des Fußball-Zweitligisten im Ostseestadion augenscheinlich den Tod eines Polizisten gefeiert. mehr

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Torsten Renz (CDU), der das Banner als "schlichtweg unfassbar, pietätlos und menschenverachtend" bezeichnete, ist das nicht genug: "In diesem Zusammenhang reichen Distanzierungen und Entschuldigungen des Vereins nicht mehr aus. Ich erwarte, dass die Vereinsverantwortlichen mit aller Konsequenz Einfluss darauf nehmen, dass solche herabwürdigenden Banner gar nicht erst ins Stadion gelangen können."

Auch Hamburgs Sportsenator Grote reagiert entsetzt

Das Spruchband, das während der Partie am Sonntag gegen den SV Sandhausen (1:1) entrollt worden war, trug die Aufschrift "Einer weniger, ACAB!" (All cops are bastards) und bezog sich auf den Tod eines Polizisten aus Hamburg. Dieser war nach Angaben der Polizeigewerkschaft Hamburg bei einem Lehrgang in Mecklenburg-Vorpommern nach einer nächtlichen Belastungsübung im Alter von 24 Jahren gestorben.

Auch Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) reagierte entsetzt: "Dass hier offen der Tod eines jungen Polizisten mit höhnischer Genugtuung begrüßt wird, ist eine Stufe von Menschenverachtung, die wir in deutschen Stadien so noch nicht erlebt haben."

Bundespolizistin bespuckt?

Im Umfeld des Sandhausen-Spiels ist es nach Angaben der Bundespolizei offenbar zu einem weiteren Vorfall gekommen: Eine Soldatin in Uniform soll von einem Hansa-Fan im Rostocker Hauptbahnhof beleidigt und anschließend ins Gesicht bespuckt worden sein. Die Soldatin sei zusammen mit einer Familienangehörigen unterwegs gewesen, als aus einer größeren Gruppe von Hansa-Fans heraus eine männliche Person bedrohlich und mit erhobenen Händen auf sie zugekommen sei, hieß es. Dann sei es zu der Straftat gekommen.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 18.10.2021 | 19:30 Uhr