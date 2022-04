3:1 in München: Wolfsburger Fußballerinnen erneut im Pokal-Finale Stand: 17.04.2022 14:29 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen erneut im Endspiel des DFB-Pokals. Der Titelverteidiger setzte sich im Halbfinale beim Bundesliga-Rivalen FC Bayern München mit 3:1 (1:0) durch.

von Hanno Bode

Es war der 39. Sieg in Serie im prestigeträchtigen Cup-Wettbewerb für die Niedersächsinnen, die im Finale am 28. Mai in Köln die Chance haben, den Titel zum achten Mal in Folge zu gewinnen. Der Gegner der Wolfsburgerinnen wird am Montag (18.30 Uhr) im zweiten Vorschlussrunden-Duell zwischen Bayer Leverkusen und Turbine Potsdam ermittelt. Fest steht bereits jetzt: Das Team von Coach Tommy Stroot wird in jedem Fall als Favorit in das Finale gehen.

Oberdorf muss früh verletzt raus

Der VfL hatte am Sonntagmittag zunächst einen Schock zu verdauen, als Nationalspielerin Lena Oberdorf nach einem unabsichtlichen Foul von Lineth Beerensteyn verletzt ausgewechselt werden musste (18.). Die 20 Jahre alte Defensiv-Allrounderin humpelte noch mit dem Verdacht auf eine Knieverletzung in die Kabine, da brachte Jill Roord die "Wölfinnen" in Führung (19.). Gegen den platzierten Rechtsschuss der Niederländerin war FCB-Keeperin Janina Leitzig machtlos.

Ansonsten hinterließ die etatmäßige Nummer drei der Münchnerinnen, die wegen des verletzungsbedingten Fehlens von Laura Benkarth und Cecilía Rán Rúnarsdóttir das Gehäuse hütete, einen unsicheren Eindruck. So irrte die 23-Jährige beispielsweise in der elften Minuten in ihrem Strafraum herum, griff bei einer hohen Flanken daneben und ermöglichte Sveindís Jane Jónsdóttir so die Chance zum 1:0. Der Kopfball der Isländerin wurde gerade noch rechtzeitig auf der Linie geklärt.

Schult im ersten Abschnitt fast beschäftigungslos

Auch der VfL hatte um den Einsatz seiner Stammtorhüterin Almuth Schult gebangt. Schulterprobleme machen der 31-Jährigen zu schaffen. Aber die Nationalspielerin biss auf die Zähne und stand nach lediglich einer Trainingseinheit in der vergangenen Woche im Kasten. Viel zu tun bekam Schult im ersten Abschnitt nicht. Wolfsburg verteidigte exzellent und ließ erst kurz vor der Pause zwei Chancen binnen weniger Sekunden durch Jovana Damnjanović und Glódís Viggósdóttir (44.) zu.

Roord kontert Münchner Ausgleich

Die Münchnerinnen, die ohne ihren sich in Corona-Isolation befindlichen Trainer Jens Scheuer auskommen mussten, agierten nach dem Seitenwechsel viel zielstrebiger als zuvor. Beerensteyn verfehlte kurz nach dem Wiederanpfiff nur um Haaresbreite den Ausgleich (46.), den Damnjanović kurz darauf dann erzielte. Die Serbin verwandelte einen von Dominique Janssen an ihr verursachten Foulelfmeter (50.).

Kumagai wird zur tragischen Figur

Hernach avancierte Bayerns Innenverteidigerin Saki Kumagai zur tragischen Figur des amtierenden deutschen Meisters. Zunächst scheiterte die Japanerin aus aussichtsreicher Position an Schult an verpasste damit die 2:1-Führung (56.). Fünf Minuten später rutschte sie auf der Gegenseite bei einer Hereingabe von Huth aus, der Ball landete vor den Füßen von Roord, die ihren zweiten Treffer erzielte. Beinahe hätte die Niederländerin bald darauf sogar ihr drittes Tor erzielt. Ihr Kopfball in der 76. Minute verfehlte nur um Zentimeter das Ziel.

Roord brauchte nicht lange über die verpasste Vorentscheidung zu trauern. Ihre Teamkameradin Tabea Waßmuth sorgte kurz darauf nach einem Huth-Pass mit einem satten Linksschuss ins lange Eck für das 3:1 (80.). Die Gastgeberinnen rannten in der Schlussphase zwar noch einmal verzweifelt an, fanden aber keine Lücken in der vielbeinigen VfL-Abwehr.

5.Spieltag, 17.04.2022 12:30 Uhr Bayern München 1 VfL Wolfsburg 3 Tore: 0: 1 Roord (19.) 1 :1 Damnjanovic (50., Foulelfmeter) 1: 2 Roord (61.) 1: 3 Waßmuth (80.)

Bayern München: Leitzig - Glas (69. Gwinn), Kumagai, Viggosdottir (76. Simon), Wenninger - Magull (76. Asseyi) - Zadrazil, Beerensteyn - Bühl, Damnjanovic (69. Schüller), Lohmann (46. Dallmann)

VfL Wolfsburg: Schult - Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch - Oberdorf (18. Popp), Lattwein - Huth, Roord, Jonsdottir (90. Bremer) - Pajor (62. Waßmuth)

Zuschauer: 2330



