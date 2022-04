3. Liga: Osnabrück und Braunschweig siegen, Havelse abgestiegen Stand: 16.04.2022 16:00 Uhr Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück bleiben im Rennen um den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. Die "Löwen" gewannen mit 1:0 gegen die Würzburger Kickers, der VfL siegte im Topspiel bei 1860 München mit 3:2. Der TSV Havelse erkämpfte ein Remis in Halle, steht aber als Absteiger fest.

Osnabrück führte im Verfolgerduell durch Treffer von Marc Heider (24.) und Aaron Opoku (35.) schon mit 2:0 und steuerte scheinbar in Richtung eines sicheren Sieges, doch die Münchner bewiesen große Moral. Erik Tallig (41.) und Marcel Bär (59.) glichen zum 2:2 aus. Lukas Kunze (79.) schoss dann knapp zehn Minuten vor dem Abpfiff das Siegtor für die Niedersachsen, die Platz vier belegen und weiter von der Rückkehr in die Zweite Liga träumen können. Anders als die Münchner "Löwen", deren Aufstiegstraum geplatzt sein dürfte.

Schon am Dienstag geht es für Osnabrück weiter. Dann steht das Nachholspiel beim Halleschen FC an.

34.Spieltag, 16.04.2022 14:00 Uhr 1860 München 2 VfL Osnabrück 3 Tore: 0: 1 Heider (24.) 0: 2 Opoku (35.) 1 :2 Tallig (41.) 2 :2 Bär (59.) 2: 3 L. Kunze (79.)

1860 München: Hiller - Deichmann, Belkahia, Salger (46. Morgalla), Greilinger (75. Steinhart) - Moll - Tallig, Biankadi, Neudecker (62. Dressel), Lex (85. Linsbichler) - Bär

VfL Osnabrück: P. Kühn - O.H. Traoré, Gugganig, M. Trapp, Kleinhansl - Köhler - L. Kunze, Klaas (86. Haas) - Opoku (90.+1 Oduah), Heider (46. Bapoh), Higl (63. Wooten)

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)



Braunschweig besiegt Würzburg und ist Zweiter

Die Eintracht ist ebenfalls weiter dick drin im Aufstiegsgeschäft und schob sich mit dem Pflichtsieg gegen stark abstiegsgefährdete Würzburger zumindest vorübergehend an Kaiserslautern vorbei auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Nach einer hüben wie drüben insgesamt ereignisarmen ersten Hälfte sorgte Bryan Henning in der 54. Minute für den Treffer des Tages. Kickers-Keeper Hendrik Bonmann spielte den Ball riskant in die Mitte, Jannis Nikolaou stürmte dazwischen und legte für Henning quer, der per Flachschuss vollstreckte.

Consbruch fällt wohl für Rest der Saison aus

Bei den Niedersachsen machte sich damit nach der Pause auch die Einwechslung von Martin Kobylanski bezahlt, der viel Schwung brachte. Nicht an der Hamburger Straße mit dabei war Mittelfeldspieler Jomaine Consbruch, der sich im Training das linke Schlüsselbein brach und bereits operiert wurde. Er wird wohl in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

34.Spieltag, 16.04.2022 14:00 Uhr Braunschweig 1 Würzburger K. 0 Tore: 1 :0 Henning (54.)

Braunschweig: Fejzic - J. H. Marx, Behrendt, Schultz, Kijewski - Krauße (82. Wiebe), Nikolaou - Se. Müller (78. Strompf), Henning (86. Schlüter), Hartmann (46. Kobylanski) - Lauberbach (82. Ihorst)

Würzburger K.: Bonmann - L. Schneider, L. Dietz, Strohdiek (65. Pourié), Kurzweg (87. N. Hoffmann) - Kraulich - Stefaniak, Waidner (80. M. Breunig) - Heinrich, Saliou Sané, R. Herrmann

Zuschauer: 10000



Havelse nach Remis in Halle abgestiegen

Havelse schlug sich beim 1:1 (1:1) in Halle wacker und hätte sogar mit drei Punkten heimkehren können. Weil der Siegtreffer aber trotz mehrerer guter Chancen einfach nicht gelingen wollte, steht der Abstieg nach nur einem Jahr in der Dritten Liga vier Spieltage vor Saisonende fest.

In der 24. Minute nickte Elias Huth zur Führung der Gastgeber ein, Havelse steckte jedoch nicht auf. Nur zwei Minuten nach dem 0:1 scheiterte Leon Damer an HFC-Keeper Tim Schreiber, der mit einer Glanzparade den postwendenden Ausgleich vereitelte. Der gelang dann kurz darauf Fynn Arkenberg per Kopf (32.).

VIDEO: Havelse spielt in Halle remis - die Tore (1 Min)

Fynn Lakenmacher (37. und 82) sowie der eingewechselte Julian Rufidis (77.) und Noah Plume (90.) hatten gute Möglichkeiten, brachten den Ball aber nicht an Schreiber vorbei. HFC-Coach Meyer sah in der 90. Minute noch die Rote Karte und wird am Dienstag gegen Osnabrück nicht auf der Bank sitzen.

TSV-Trainer Ziehl wird Club verlassen

Wegen des Abstiegs wird TSV-Trainer Rüdiger Ziehl den Club nach der Saison verlassen. Der 44-Jährige hatte zwar vor dieser Spielzeit einen Zweijahresvertrag bei den Niedersachsen unterschrieben, er ist jedoch nur für die Dritte Liga gültig. "Ich möchte im Profifußball bleiben", sagte Ziehl dem "Sportbuzzer".

34.Spieltag, 16.04.2022 14:00 Uhr Hallescher FC 1 TSV Havelse 1 Tore: 1 :0 E. Huth (24.) 1: 1 Arkenberg (32.)

Hallescher FC: Schreiber - Vollert, Nietfeld, Landgraf (61. Reddemann) - Kreuzer, Löhmannsröben, Eberwein, Guttau (79. Derstroff) - Schtscherbakowski (61. Zimmerschied) - Zulechner (71. Wosz), E. Huth

TSV Havelse: Quindt - Arkenberg, Fölster, Teichgräber - Düker - F. Riedel, Daedlow, Gubinelli, Damer (72. Rufidis) - Lakenmacher, Froese (90.+2 Tasky)

Zuschauer:



Meppen macht gegen Dortmund II die 40 Punkte voll

Der SV Meppen machte auch ohne seinen Cheftrainer Rico Schmitt beim 1:1 (1:0) gegen Borussia Dortmund II die 40 Punkte voll. Der Coach musste sich nach einem positiven Corona-Schnelltest in häusliche Isolation begeben. Christoph Hemlein brachte Meppen nach rund einer Viertelstunde in Führung, in der 55. Minute glich der BVB durch Justin Njinmah aus. Der SVM wartet damit seit nunmehr zehn Spielen auf einen Sieg.

34.Spieltag, 16.04.2022 14:00 Uhr SV Meppen 1 Dortmund II 1 Tore: 1 :0 Hemlein (16.) 1: 1 Njinmah (55.)

SV Meppen: Harsman - Ballmert, Bünning, Puttkammer, Dombrowka - Blacha (86. Fedl), Egerer (64. Käuper) - Hemlein (67. Ametov), Tankulic, Faßbender - Feigenspan (63. L. Krüger)

Dortmund II: Unbehaun - Maloney, Dams, Finnsson - Viet, Kamara, Pfanne, Bueno - Tachie (62. Pherai), Fink (87. Bornemann), Njinmah (79. Taz)

Zuschauer: 8727



