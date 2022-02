1:1 in Sandhausen – Kleiner Rückschlag für den HSV Stand: 19.02.2022 15:25 Uhr Nach drei Siegen in Serie hat sich der HSV am Sonnabend mit einem Punkt begnügen müssen. In Sandhausen gab es ein 1:1 (0:1). Dabei zeigten die Norddeutschen zwei Gesichter.

von Sebastian Ragoß

In der ersten Hälfte trat der HSV zu keiner Phase wie ein Team auf, das nach seiner Erfolgsserie eigentlich vor Selbstvertrauen hätte strotzen müsste. Die Elf von Trainer Tim Walter ließ sich von den giftigen Sandhäusern komplett den Schneid abkaufen.

Testroet mit der frühen Führung

Bezeichnend das 1:0 der Gastgeber nach einer Viertelstunde: Erik Zenga erkämpfte sich gegen Jonas Meffert energisch den Ball, legte quer auf Pascal Testroet, der entspannt aus fünf Metern einschob.

Der HSV suchte nach Struktur, fand aber keine. Der SVS verhinderte vor allem, dass die Hamburger ihr bevorzugtes Spiel über die schnellen Außen aufziehen konnte und setzte dann immer wieder zu Gegenangriffen an.

2:0? Video-Schiedsrichter greift ein

In der 34. Minute jubelte Janik Bachmann über das vermeintliche 2:0. Kurz vor dem Abschluss war ihm jedoch der Ball nach einem missglückten Klärungsversuch von Miro Muheim an die Hand gesprungen. In einer anderen Spielsituation wäre dies nicht strafbar gewesen, doch laut Regel durfte der Treffer nicht zählen. Nach Einschreiten des Video-Schiedsrichters in Köln gab es also Freistoß für die Hamburger, die so zumindest nicht mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause gingen.

HSV nach der Pause wie verwandelt

Trotzdem war Walter natürlich nicht zufrieden mit seiner Mannschaft und zeigte dies sehr deutlich, indem er vor Beginn des zweiten Durchgangs dreimal wechselte. Und auf einmal stand ein ganz anderer HSV auf dem Feld: druckvoller, zweikampfstärker und zielstrebiger.

David Kinsombi, einer der Eingewechselten, hätte den Ausgleich markieren müssen. Er kam am Elfmeterpunkt frei zum Schuss - und platzierte diesen so ungenau, dass Keeper Patrick Drewes parieren konnte (50.).

Kittel trifft erneut

Der Druck des HSV wurde immer größer - und führte letztlich auch zum Erfolg. Sandhausen verlor nach einer Flanke ein wenig den Überblick, Bakery Jatta legte auf Sonny Kittel ab, der seinen siebten Saisontreffer markierte (59.).

Der SVS hing in den Seilen, und eigentlich ging es nur noch darum, ob dem HSV der Siegtreffer gelingen würde. Doch trotz Dauerdrucks schafften es die Hamburger nicht mehr, das 2:1 zu markieren.

23.Spieltag, 19.02.2022 13:30 Uhr SV Sandhausen 1 Hamburger SV 1 Tore: 1 :0 Testroet (15.) 1: 1 Kittel (59.)

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Schirow, Okoroji - Trybull - Zenga (78. Ritzmaier), Bachmann (90.+2 Seufert) - Ajdini, Berko (62. C. Kinsombi) - Testroet (62. Deville)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer (46. Gyamerah), Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis (46. D. Kinsombi), Kittel - Jatta (85. Wintzheimer), Glatzel, Alidou (46. Tschakqetadse)

Zuschauer: 6932



