1:0 gegen St. Pauli: Hansa Rostock setzt Höhenflug fort Stand: 02.04.2022 23:30 Uhr Der FC Hansa Rostock hat das prestigeträchtige Zweitliga-Nordduell mit dem FC St. Pauli für sich entschieden. Das 1:0 (0:0) am Samstagabend war der vierte Sieg in Folge für die Mecklenburger. Die Kiezkicker büßten die Tabellenführung ein.

von Johannes Freytag

"Wir waren unfassbar heiß und haben gebrannt", sagte Siegtorschütze Nico Neidhart nach der Partie und freute sich vor allem über das ausverkaufte Ostseestadion: "Das ist unfassbar, wie die Jungs uns unterstützen. Das merkt man natürlich auf dem Rasen." Ebenso erfreulich: Die befürchteten Ausschreitungen der rivalisierenden Fans blieben aus: Rund ums Stadion und auch während der Partie war es bis auf etwas Pyrotechnik ruhig.

"Wenn man diese Kulisse hier heute gesehen hat - wenn man da nicht heiß ist, dann frage ich mich, wann man heiß sein möchte." Hansa Rostocks Nico Neidhart

St. Paulis Trainer Timo Schultz zeigte sich enttäuscht von seiner Mannschaft und sprach von einem "verdienten Sieg für Rostock. Wir haben es nicht geschafft, gefährlich zu werden. Die wenigen Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt. Deswegen haben wir verloren."

Erster Hansa-Sieg gegen St. Pauli seit 2008

Erstmals seit 2008 durfte Hansa Rostock wieder einen Sieg gegen St. Pauli feiern - und hat einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Neun Punkte Vorsprung hat Hansa bereits auf den Relegationsrang, stolze 18 sind es auf einen direkten Abstiegsplatz. Für die Hamburger bedeutet die Niederlage einen Dämpfer im Aufstiegsrennen, die Kiezkicker könnten am Sonntag noch von Werder Bremen (spielt gegen Sandhausen) überholt werden und in der Tabelle auf Rang drei abrutschen.

AUDIO: Hansa-Torschütze Neidhart: "Ein unbeschreibliches Gefühl" (2 Min) Hansa-Torschütze Neidhart: "Ein unbeschreibliches Gefühl" (2 Min)

In einer Woche kommt es am Millerntor zum direkten Duell der beiden Nordclubs. "Da kann sich schon wieder alles drehen", erklärte Schultz, der von einer "nach wie vor hervorragenden Ausgangsposition" sprach: Top drei nach 28 Spieltagen - das hätte uns vor der Saison keiner zugetraut."

Weitere Informationen Werder, St. Pauli oder HSV - wer schafft den Aufstieg? Welcher Nordclub hat im Vergleich mit Darmstadt, Schalke, Nürnberg und Heidenheim die besten Karten? Eine datenbasierte Analyse. mehr

Hansas Führungstor in Hälfte eins zählt nicht

Die 24.770 Zuschauer im erstmals seit zwei Jahren voll besetzten Ostseestadion bekamen vom Anpfiff weg ein spektakuläres Spiel mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten geboten. Den vermeintlichen Führungstreffer der Gastgeber durch Simon Rhein gab Schiedsrichter Benjamin Brand nach Videobeweis nicht: John Verhoek hatte sich im Vorwege zu rustikal gegen Jakov Medic durchgesetzt (4.).

AUDIO: Hansas Rostocks Verhoek: "Ist nicht so einfach, uns zu schlagen" (1 Min) Hansas Rostocks Verhoek: "Ist nicht so einfach, uns zu schlagen" (1 Min)

Überhaupt gab es sehr viele intensive, hitzige Zweikämpfe auf dem Rasen, Verhoek und sein Teamkollege Ryan Malone holten sich früh Gelbe Karten ab. Aber es wurde zwischendurch auch schöner Kombinationsfußball gespielt: Guido Burgstaller vergab zweimal aussichtsreich für St. Pauli (7., 13.), auf der Gegenseite scheiterten Verhoek (10.) und Hanno Behrens (15.) an St. Paulis Keeper Nikola Vasilj.

Vasilj hält für St. Pauli die Null

Nach einer guten halben Stunde beruhigte sich das Geschehen, es gab weniger Strafraumszenen. Wenn es aber gefährlich wurde, dann vor dem Hamburger Tor: An Neidharts abgefälschten Schuss aus 16 Metern bekam Vasilj, der schon in die andere Richtung unterwegs war, gerade noch die Hand ran (40.). Bei ihrem Keeper, der auch gegen Svante Ingelsson zur Stelle war (45.), konnten sich die Kiezkicker bedanken, dass es ohne Gegentreffer in die Pause ging.

AUDIO: St. Paulis Hartel: "Wir haben keine Lösungen gefunden" (1 Min) St. Paulis Hartel: "Wir haben keine Lösungen gefunden" (1 Min)

Neidhardt trifft für Hansa

Dass St. Paulis Defensive im ersten Durchgang ein ums andere Mal ins Schwimmen geraten war, hatte Trainer Timo Schultz registriert und stellte auf ein 5-3-2 um - Defensivmann Jamie Lawrence ersetzte Mittelfeldspieler Finn Ole Becker. Dennoch blieben die Rostocker am Drücker, waren das deutlich aktivere Team und gingen folgerichtig in Führung: Calogero Rizzuto flankte von der rechten Seite scharf nach innen, wo Verhoek vorbeirutschte, aber Neidhart am langen Pfosten aus spitzem Winkel den Ball doch im Tor unterbrachte (59.).

St. Pauli ohne Durchschlagskraft

Wer nun einen Sturmlauf St. Paulis erwartet hatte, wurde enttäuscht. Die erste Torannäherung der Kiezkicker ließ bis zur 71. Minute auf sich warten, als Lukas Daschner eine Hereingabe per Kopf verpasste. Kurz darauf war es bei Leart Paqaradas Freistoß deutlich knapper (73.).

Mehr gelang den Hamburgern nicht, die Gastgeber - angetrieben von den begeistert singenden Hansa-Fans - verteidigten leidenschaftlich alles weg. Im Gegenteil: Malone hatte sogar das 2:0 auf dem Fuß, sein Schuss wurde aber geblockt (85.). Letztlich blieb es beim verdienten Heimsieg, den die Rostocker noch lange nach Abpfiff mit ihrem Anhang feierten.

28.Spieltag, 02.04.2022 20:30 Uhr Hansa Rostock 1 FC St. Pauli 0 Tore: 1 :0 Neidhart (59.)

Hansa Rostock: Kolke - Rizzuto (79. J. Riedel), T. Becker, R. Malone, Roßbach, Neidhart (79. Meier) - Fröde - Rhein (88. Rother), H. Behrens, Ingelsson (89. Duljevic) - Verhoek (69. Sikan)

FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Beifus (66. Daschner), Medic, Paqarada - Aremu (66. Benatelli) - F.O. Becker (46. Lawrence), Hartel (87. Buchtmann) - Kyereh - Burgstaller, Makienok (79. Matanovic)

Zuschauer: 24770



Weitere Daten zum Spiel Kolke - Rizzuto (79. J. Riedel), T. Becker, R. Malone, Roßbach, Neidhart (79. Meier) - Fröde - Rhein (88. Rother), H. Behrens, Ingelsson (89. Duljevic) - Verhoek (69. Sikan)Vasilj - Zander, Beifus (66. Daschner), Medic, Paqarada - Aremu (66. Benatelli) - F.O. Becker (46. Lawrence), Hartel (87. Buchtmann) - Kyereh - Burgstaller, Makienok (79. Matanovic)24770

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.04.2022 | 22:50 Uhr