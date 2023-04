Stand: 05.04.2023 12:42 Uhr Zwei Hamburger Hockey-Teams hoffen auf Sieg bei EHL-Final8

Zum zweiten Mal binnen acht Tagen treffen die Hockey-Herren vom Hamburger Polo Club auf Rot-Weiss Köln. Hatte sich die Mannschaft von Trainer Matthias Witthaus am vergangenen Freitag mit 3:1 (1:1) gegen den deutschen Meister durchgesetzt, stehen sich beide Teams am Karfreitag (9.30 Uhr) im Viertelfinale beim EHL-Final8 in Amsterdam erneut gegenüber. "Es sind verschiedene Spiele. Das erste vor einer Woche wird mit dem am Freitag nichts zu tun haben", schränkte Witthaus ein: "Aber wir merken, dass wir zurzeit stark sind und dass der Erfolg kein Zufall war. Wir wollen ins Halbfinale." Zweiter Hamburger Club beim EHL-Turnier ist der HTHC, der bereits am Donnerstag (17 Uhr) auf den HC Bloemendaal aus den Niederlanden trifft. | 05.04.2023 12:41