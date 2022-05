Stand: 12.05.2022 13:30 Uhr Zverev erreicht Viertelfinale bei ATP-Turnier in Rom

Alexander Zverev steht im Viertelfinale des ATP-Turniers von Rom. Der Tennis-Olympiasieger setzte sich am Donnerstag gegen Alex de Minaur aus Australien mit 6:3 und 7:6 durch. Bei dem mit gut sechs Millionen Euro dotierten Sandplatz-Masters trifft der Hamburger nun auf Cristian Garin aus Chile oder den Kroaten Marin Cilic. In Rom hatte Zverev 2017 den Titel geholt. Das ATP-Turnier ist für ihn die Generalprobe für die French Open, die in rund eineinhalb Wochen in Paris beginnen. | 12.05.2022 13:30