Stand: 18.03.2022 12:08 Uhr Wolfsburgs Lukas Nmecha im DFB-Kader

Lukas Nmecha vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg ist der einzige Nordprofi im DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den Angreifer für die Partien am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande. Nmecha lief bislang zweimal für die deutsche Nationalmannschaft auf. | 18.03.2022 12:08