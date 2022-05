Stand: 18.05.2022 17:27 Uhr Wolfsburg feiert VfL-Frauen mit Titelparty vor Rathaus

Einen Tag nach dem Pokalfinale werden die Frauen des VfL Wolfsburg auf einer Bühne vor dem Rathaus für ihre Saison-Leistungen gefeiert. Nach dem DFB-Pokalfinale in Köln am Tag zuvor (16.45 Uhr/live im Ersten) gegen Turbine Potsdam, wird das Team am Sonntag nächster Woche gegen 15.30 Uhr erwartet. Die Spielerinnen sind nach dem siebten Gewinn der deutschen Meisterschaft und dem Erreichen des Halbfinals in der Champions League zudem eingeladen, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. | 18.05.2022 17:22