Wintersport ohne Schnee? Sommer-Biathlon macht's möglich Stand: 08.02.2023 05:00 Uhr Biathlon ist eine der beliebtesten Winter-Sportarten in Deutschland. Aber was tun, wenn es zu selten Schnee und fast keine Loipen in der Nähe gibt? Einer Kielerin gelingt es, sich in der Szene einen Namen zu machen. Gemeinsam mit ihren Eltern mischt sie jetzt die Sommer-Biathlonszene auf.

von Marina Heller

Gut 400 Kilometer liegen zwischen Kiel und dem Austragungsort der diesjährigen Biathlon WM im thüringischen Oberhof. Aber auch ohne Schnee und fernab der schönsten Loipen - Familie Gierke aus Kiel ist seit Jahren vom Biathlon-Sport fasziniert. Hans-Peter (68) und Christiane (54) haben mit ihrer Leidenschaft für den Wintersport schon früh ihre Tochter Francesca (22) angesteckt. Mit der Zeit wurde der Wunsch größer, selbst einmal an den Start zu gehen und in die Fußstapfen ihrer Idole zu treten. Zunächst blieb es bei einer verrückten Idee. Wie sollte jemand aus Kiel zu einer ernsthaften Konkurrenz werden?

Jedes Wochenende ging es zum Training Richtung Harz

Während eines Urlaubes schnallte sich die damals Elfjährige ein Paar Langlauf-Ski an und lief einfach los. Selbst der Trainer war überrascht, wie selbstsicher sie den Umgang mit den langen Brettern beherrschte. "Das jahrelange Ballett-Training hatte ihr dabei geholfen, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln", erklärt uns ihr Vater. Schnell lernte Francesca den sicheren Umgang mit dem Luftgewehr und konnte so die beiden Elemente des Biathlons miteinander verbinden.

"Die Leidenschaft war bei uns allen so groß, dass wir jedes Wochenende in den Harz zu gefahren sind", erzählt Mutter Christiane. Dort konnte Francesca auf Schnee trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen. Allerdings war der Trainings-Rückstand schwer aufzuholen. Das Schieß-Training konnte zwar unter der Woche im heimatlichen Schützenverein stattfinden, aber die Defizite im Langlauf machten sich im schneearmen Schleswig-Holstein schnell bemerkbar.

Es ergab sich die Chance, auf das Sport-Internat nach Oberhof zu gehen. Nach einiger Bedenkzeit entschied sich die Familie gemeinsam gegen diesen Schritt. "Wir waren zu dem Zeitpunkt nicht mit dem pädagogischen Konzept des Internats einverstanden. Außerdem wollten wir Francesca nicht aus ihrem Umfeld herausreißen", erzählt Vater Hans-Peter. Es musste nach einer Alternative in der Nähe gesucht werden, damit auch in Kiel trainiert werden konnte.

Sommer-Biathlon - Crosslauf und Schießen

Die Familie wurde in Oppendorf fündig. Dort gab es einen Sommer-Biathlonverein. Beim Sommer-Biathlon ersetzt ein Crosslauf das Langlaufen auf Skiern. Geschossen wird genau wie im Winter-Biathlon im Liegend- und im Stehendanschlag. Die Neugier war schnell geweckt und bei Familie Gierke entwickelte sich eine Begeisterung für diese spezielle Form des Biathlons. Jedoch stellte sich schnell heraus, dass sich der Verein in Auflösung befand. Christiane und Hans-Peter zögerten nicht lange und übernahmen die Ausrüstung und suchten nach einem geeigneten Ort für das weitere Training. Das fanden sie in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde): eine Laufstrecke quer durch den Wald gepaart mit einem Standort, der die Sicherheitsbestimmungen für einen Outdoor-Schießstand erfüllte.

Francesca feiert Erfolge im Sommer-Biathlon

Schlussendlich musste Francesca ihren Traum von einer Biathlon-Profikarriere aufgrund einer Verletzung aufgeben, konnte aber Spaß an der Sommer-Variante finden und erzielt immer wieder gute Platzierungen. Bei den letzten Deutschen Meisterschaften konnte Sie den zweiten Platz in ihrer Altersklasse belegen. Ihr Weg als aktive Biathletin ist damit noch nicht am Ende.

Ihr Vater Hans-Peter ist mittlerweile auch der Vereinstrainer: "Der Sommer-Biathlon erfreut sich großer Beliebtheit, jedoch ist die Lage ein großes Problem, um den Nachwuchs dauerhaft für den Sport zu begeistern. Die Verkehrsanbindung ist mangelhaft und vielen Eltern ist der Weg nach Dänischenhagen zu weit. Trotzdem konnte sich die Nachwuchsabteilung in den letzten Jahren stabil entwickeln", erklärt Hans-Peter stolz.

Trainiert wird bis zu dreimal die Woche. Die Mitglieder kommen dabei teilweise aus Hamburg, um sich gemeinsam auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Selbst das Bergtraining kommt in Kiel nicht zu kurz. Um Anstiege zu simulieren, eignet sich die Holtenauer Hochbrücke. Hans-Peter hat dort eine ideale Trainingsstrecke herausgearbeitet, um seine Athletinnen und Athleten gut auf die Wettkämpfe vorzubereiten.

Denn, wenn die Winter-Biathlon-Profis ihren Jahreshöhepunkt in Oberhof hinter sich haben, will auch Familie Gierke wieder zeigen, dass mit den Sommer-Biathleten aus dem hohen Norden zu rechnen ist.

