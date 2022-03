Stand: 24.03.2022 10:47 Uhr Werder Bremens Mbom für die deutsche U21 nachnominiert

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat Werder Bremens Jean-Manuel Mbom für die ersten beiden Fußball-Länderspiele des Jahres nachnominiert. Insgesamt acht Spieler waren zuvor verletzt oder wegen Corona ausgefallen. Die U21 spielt in der EM-Qualifikation am Freitag (18.15 Uhr) in Aachen gegen Lettland und am kommenden Dienstag (17 Uhr) in Petch Tikwa gegen Israel. Zum Kader zählen erstmals Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg und Faride Alidou vom HSV. Zudem ist dessen Teamkollege Josha Vagnoman dabei. | 24.03.2022 10:47