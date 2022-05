Stand: 17.05.2022 17:01 Uhr Werder Bremen verlängert mit Torhüter Pavlenka

Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen hat den Vertrag mit Stammtorhüter Jiri Pavlenka verlängert. Dies gab der Club am Dienstag bekannt, ohne die Laufzeit des Kontrakts mitzuteilen. "Pavlas hat in den letzten Jahren bei Werder gezeigt, dass er auf absolutem Top-Level spielen kann. Zudem hat er eine große Verbundenheit zum Club und der Stadt", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting. Pavlenka war 2017 von Slavia Prag an die Weser gewechselt und stand bislang in 135 Erstliga- und 23 Zweitliga-Partien für Werder im Tor. | 17.05.2022 17:00