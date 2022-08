Stand: 08.08.2022 14:02 Uhr Werder Bremen bangt um Einsatz von Füllkrug

Fußball-Bundesligist Werder Bremen bangt vor dem Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart um den Einsatz von Niclas Füllkrug. Der Stürmer zog sich im Nordduell am Sonnabend beim VfL Wolfsburg (2:2) eine Muskelprellung im Oberschenkel zu, wie Werder nach einer Untersuchung des 29-Jährigen am Montag mitteilte. "Wir werden bei Niclas jetzt von Tag zu Tag schauen, wie es geht und wie weit er belastet werden kann", sagte Bremens Trainer Ole Werner. | 08.08.2022 14:01