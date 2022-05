Stand: 22.05.2022 12:54 Uhr Wasserball-Finale: Waspo Hannover verliert bei Spandau

Waspo 98 Hannover hat im Finale um die deutsche Wasserball-Meisterschaft einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger verlor am Sonntag mit 13:14 bei den Wasserfreunden Spandau 04 Berlin. Damit steht es in der "Best of Five"-Serie nur noch 2:1 für Waspo. Mit einem Sieg im vierten Spiel am kommenden Mittwoch in eigener Halle können die Hannoveraner den Titel holen. Video | 22.05.2022 15:25