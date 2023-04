Stand: 01.04.2023 20:49 Uhr Volleyball: Schwerin nun gegen Münster - Giesen verliert

Die Bundesliga-Volleyballerinnen aus Schwerin haben das letzte Hauptrundenspiel der Saison 3:0 (25:18, 25:21, 25:17) gegen Schlusslicht Neuwied gewonnen. Das Team von Trainer Felix Koslowski trifft nun in den Viertelfinal-Play-offs ("Best of three") auf den USC Münster. Los geht's am 8. April mit einem Heimspiel. Bei den Männern vergaben die Giesen Grizzlys den ersten Matchball zum Einzug ins Halbfinale. Nach dem unerwarteten Sieg in Friedrichshafen mussten sich die Niedersachsen in Spiel zwei der "Best of three"-Serie dem Favoriten in eigener Halle mit 1:3 (25:27,25:21,18:25,23:25) geschlagen geben. Spiel drei findet am Ostersonntag in Friedrichshafen statt. | 01.04.2023 20:49