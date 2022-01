Stand: 08.01.2022 20:29 Uhr Volleyball: Lüneburg schlägt Giesen, Schwerin mit Heimsieg

Die Volleyballer der SVG Lüneburg sind als Sieger aus dem Nordduell der Bundesliga hervorgegangen. Am Samstagabend setzten sich die LüneHünen in eigener Halle in einem umkämpften Spiel knapp mit 3:2 (23:25, 25:20, 25:23, 21:25, 15:11). Lüneburg ist Tabellenfünfter, die Grizzlys Giesen sind Vorletzter. In der Frauen-Bundesliga feierte der SSC Schwerin einen klaren 3:0 (25:22, 25:20, 25:17)-Erfolg gegen den VfB Suhl und sind jetzt Tabellendritter. | 08.01.2021 20:28