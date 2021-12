Stand: 13.12.2021 15:05 Uhr VfL Wolfsburg: Paulo Otavio fehlt mit Knieverletzung lange

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss langfristig auf Außenverteidiger Paulo Otavio verzichten. Der 27-Jährige hat sich im Spiel am Sonnabend gegen den VfB Stuttgart (0:2) "eine schwerwiegende Verletzung im rechten Knie zugezogen", wie der Verein mitteilte. Eine Untersuchung am Montag brachte die Diagnose. Der Brasilianer wird in den kommenden Tagen operiert und den "Wölfen" auf unbestimmte Zeit fehlen. Paulo Otavio hatte erst vor knapp zwei Monaten sein Comeback nach einer Sprunggelenksverletzung gefeiert. | 13.12.2021 15:00