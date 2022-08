Stand: 04.08.2022 11:21 Uhr VfL Osnabrück: Meniskus-Operation bei Wähling

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück muss vorerst auf Oliver Wähling verzichten. Der 22-Jährige zog sich im Training eine Meniskusverletzung zu und wird am Montag operiert. Wie lange der Mittelfeldspieler fehlen wird, ist offen. Wähling war im Sommer 2021 aus Mainz zu den Niedersachsen gekommen und absolvierte seitdem zwölf Drittligapartien. Schon in der vergangenen Saison hatte er wegen einer Meniskusreizung länger aussetzen müssen, in dieser Spielzeit bremste ihn eine Corona-Infektion aus. | 04.08.2022 11:19