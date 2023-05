Stand: 10.05.2023 17:46 Uhr VfB Oldenburg spielt letztes Saison-Heimspiel in Wilhelmshaven

Fußball-Drittligist VfB Oldenburg trägt sein letztes Heimspiel der Saison am 21. Mai gegen den FSV Zwickau um 13 Uhr im Wilhelmshavener Jadestadion aus. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Das Oldenburger Marschwegstadion steht wegen des dort stattfindenden Landesturnfests nicht zur Verfügung. "In den vergangenen Wochen haben wir viele Gespräche mit allen Beteiligten geführt und sind gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass die Infrastruktur im Jadestadion die Austragung eines Drittligaspiels zulässt", sagte Geschäftsführer Michael Weinberg.