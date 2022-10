Stand: 27.10.2022 08:05 Uhr Trotz Energiekrise: VfL Wolfsburg hält an Lichtshow fest

Der VfL Wolfsburg will auch in der Energiekrise seine Lichtshow bei Fußballspielen beibehalten. In den Effekten, die beispielsweise bei Toren oder kurz vor dem Anpfiff eingesetzt werden, sieht der Bundesligist ein "wichtiges Element" in der "Animierung der Zuschauer", teilte der Club mit. Bei dem Flutlicht handele es sich um eine moderne LED-Beleuchtung, die im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen weniger verbrauche. Außerdem spare man bei der Nachtbeleuchtung oder bei der Rasenheizung, so der VfL. | 27.10.2022 08:02