Stand: 04.03.2023 10:31 Uhr Thy glänzt bei Rekordsieg in den Niederlanden

Der früher unter anderem für Fußball-Bundesligist Werder Bremen und den FC St. Pauli spielende Lennart Thy hat mit seinem aktuellen Club PEC Zwolle in den Niederlanden einen Rekordsieg gefeiert. Beim 13:0 im Zweitliga-Spiel gegen FC Den Bosch traf der 31 Jahre alte Mittelstürmer dreimal für den Tabellenführer der Keuken Kampion Divisie. Der zur Pause beim Stand von 7:0 eingewechselte Thy erzielte das 8:0, 10:0 und 11:0 für die Gastgeber, denen damit einer der höchsten Siege in der niederländischen Fußball-Geschichte gelang. 2020 hatte auch Ajax Amsterdam 13:0 gewonnen, damals allerdings in der erstklassigen Eredevise gegen VVV Venlo. | 04.03.2023 10:10