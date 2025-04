Stand: 14.04.2025 11:20 Uhr Klausel greift: Ducksch verlängert in Bremen

Der Vertrag von Top-Scorer Marvin Ducksch beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat sich automatisch um ein Jahr bis 2026 verlängert. Weil der 31-Jährige beim 2:1-Erfolg in Stuttgart am Sonntag zum 25. Mal in der laufenden Bundesliga-Saison mindestens über 45 Minuten auf dem Platz stand, griff nach Informationen der "Deichstube" eine im Vertrag verankerte Klausel. Sieben Tore und sieben Vorlagen steuerte der Stürmer in 27 Ligaeinsätzen bislang bei und hat damit großen Anteil an den Europapokal-Hoffnungen der Bremer. | 14.04.2025 11:20