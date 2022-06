Stand: 25.06.2022 18:10 Uhr Testspiele: Werder Bremen verliert gegen VfB Oldenburg

Werder Bremen, Rückkehrer in die Fußball-Bundesliga, hat eine überraschende Niederlage in einem Testspiel kassiert. Die Grün-Weißen unterlagen Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg nach 1:0-Pausenführung noch mit 1:3. Zweitligist Holstein Kiel setzte sich gegen den Liga-Konkurrenten FC St. Pauli mit 2:0 (1:0) durch. In einem weiteren Testspiel (2x 60 Minuten) gewann Hannover 96 mit 5:2 (2:1) gegen Drittligist MSV Duisburg. Eintracht Braunschweig siegte zudem mit 5:0 (3:0) beim Oberligisten FT Braunschweig. | 25.06.2022 18:08