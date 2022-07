Stand: 02.07.2022 14:22 Uhr Tennisspielerin Korpatsch positiv auf Corona getestet

Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist nach ihrem Aus in Wimbledon positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss vorerst aussetzen. Sie werde die nächsten Tage in Quarantäne verbringen, teilte die Kaltenkirchenerin mit. Korpatsch zog ihre Teilnahme beim WTA-Turnier im französischen Contrexeville zurück. In Wimbledon war sie in der ersten Einzel-Runde gegen die Britin Heather Watson ausgeschieden. | 02.07.2022 14:21