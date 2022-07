Stand: 09.07.2022 20:13 Uhr Tennis in Braunschweig: Struff schlägt Marterer im Finale

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat das ATP-Challenger-Turnier in Braunschweig gewonnen. Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein setzte sich am Sonnabend im Finale gegen den Nürnberger Maximilian Marterer mit 6:2, 6:2 durch. Erstmals in der inzwischen 27-jährigen Historie hatten zwei deutsche Spieler im Endspiel gestanden. | 09.07.2022 20:13