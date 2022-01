Stand: 24.01.2022 16:13 Uhr Tennis: Zverev startet kommende Woche in Montpellier

Alexander Zverev ist nach den Worten seines Bruders bei den Australian Open an den eigenen Erwartungen gescheitert. "Er hat sich zu sehr unter Druck gesetzt, damit ist er nicht fertig geworden", sagte Mischa Zverev der "Bild". Am Sonntag war der beste deutsche Tennisspieler im Achtelfinale von Melbourne gegen den Kanadier Denis Shapovalov ausgeschieden. Schon kommende Woche und nicht wie ursprünglich geplant erst Ende Februar in Acapulco kehrt Zverev auf die ATP-Tour zurück und startet beim Turnier in Montpellier. | 24.01.2022 16:11