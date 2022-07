Stand: 12.07.2022 15:18 Uhr Tennis: Lys in Lausanne im Achtelfinale - Korpatsch raus

Tennis-Hoffnung Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Lausanne das Achtelfinale erreicht und trifft dort im deutschen Duell auf Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (Dortmund). Die 20-jährige Hamburgerin Lys, Nummer 217 der Weltrangliste, besiegte die an Position acht gesetzte Warwara Gratschewa aus Russland 7:5, 6:4. Ausgeschieden ist dagegen Tamara Korpatsch. Die 27 Jahre alte Hamburgerin unterlag nach überstandener Corona-Infektion der an Position drei gesetzten Rumänien Irina Begu 4:6, 2:6. | 12.07.2022 15:18