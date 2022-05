Stand: 18.05.2022 19:46 Uhr Tennis: Kerber im Viertelfinale von Straßburg

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Straßburg nach hartem Kampf das Viertelfinale erreicht. Die 34 Jahre alte Kielerin bezwang am Mittwoch Alijaksandra Sasnowitsch aus Belarus 6:2, 3:6, 6:4 und trifft nun auf die an acht gesetzte Polin Magda Linette. Kerber kann damit weiter Matchpraxis für die French Open sammeln, das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Sonntag. Zuvor war Kerber in Miami, Stuttgart und Rom jeweils in ihren ersten Matches gescheitert. | 18.05.2022 19:44