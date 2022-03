Stand: 06.03.2022 20:10 Uhr THW Kiel im DHB-Pokal-Halbfinale gegen Lemgo

Die Handballer des THW Kiel treffen beim Finalturnier um den DHB-Pokal am 23. April in Hamburg auf den TBV Lemgo. Der Cup-Verteidiger setzte sich im letzten noch ausstehenden Viertelfinalduell mit der MT Melsungen 28:24 (15:10) durch. Das Spiel war am 6. Februar wegen mehrerer Corona-Fälle verlegt worden. Die Partie Kiel - Lemgo hatte es bereits im vergangenen Jahr im Halbfinale gegeben, damals setzte sich Lemgo überraschend gegen die "Zebras" durch. | 06.03.2022 20:09