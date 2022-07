Stand: 05.07.2022 11:08 Uhr THW Kiel: Dreier-Turnier mit Hamburg und Lübeck

Handball-Bundesligist THW Kiel veranstaltet zum Saisonauftakt ein norddeutsches Dreier-Turnier. Wie der Club am Dienstag mitteilte, geht es für die "Zebras" am 21. August gegen den Bundesliga-Konkurrenten HSV Hamburg und den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau. Gespielt wird nach dem Modus "Jeder gegen jeden" bei einer verkürzten Spielzeit von 2x20 Minuten. Auf dem Vorplatz der Arena ist zudem ein Fan- und Familienfest geplant. Das erste Pflichtspiel bestreitet der Pokalsieger aus Kiel am 31. August beim Supercup in Düsseldorf gegen Meister SC Magdeburg. | 05.07.2022 11:08