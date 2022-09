Stand: 20.09.2022 15:50 Uhr St.-Pauli-Präsident Göttlich: Profifußball kann vom Blindenfußball lernen

Der Profifußball kann laut Präsident Oke Göttlich vom Zweitligisten FC St. Pauli viel vom Blindenfußball lernen. "Es geht nämlich rein um Leidenschaft und Engagement", sagte Göttlich. Zuletzt hatten die Hamburger ihren Titel in der Blindenfußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. In der Frage der Authentizität habe der Blindenfußball Vorteile, dort gehe es nicht darum, "immer nur Marketingstrategien" zu entwickeln, sondern darum, "aus Leidenschaft Themen zu finden und Themen umzusetzen". Das mache "den Sport einzigartig und auch so emotional". | 20.09.2022 15:45