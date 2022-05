Stand: 05.05.2022 19:32 Uhr SV Meppen: Kapitän Leugers beendet seine Karriere

Fußballprofi Thilo Leugers vom Drittligisten SV Meppen beendet zum Ende der Saison verletzungsbedingt seine Karriere. Das gaben die Emsländer am Donnerstag bekannt. Der 31-Jährige, der 2016 zum SVM kam, hat wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Spielzeit noch keine Partie bestritten. Insgesamt lief Leugers 129 Mal für Meppen auf und erzielte dabei zwölf Tore. "Er ist immer als Kapitän vorneweg gegangen. Er war stets ein Vorbild für die gesamte Mannschaft und hat auf dem Platz immer Vollgas gegeben. Eine zukünftige Einbindung in den Verein steht ihm immer offen", sagte Sportvorstand Heiner Beckmann. | 05.05.2022 19:30