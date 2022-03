SV Henstedt-Ulzburg: Potsdam im DFB-Pokal eine Nummer zu groß Stand: 02.03.2022 21:41 Uhr Es war die erwartet klare Angelegenheit: Mit 0:7 (0:5) unterlagen die Zweitliga-Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg dem haushohen Favoriten Turbine Potsdam im Viertelfinale des DFB-Pokals.

Beim ersten Pflichtspiel im neuen Beckersbergstadion, das erst im Mai offiziell eröffnet wird, brauchte der Tabellenfünfte der Bundesliga zwar einige Minuten, um sich zu akklimatisieren, profitierte dann jedoch von Abstimmungsfehlern in der Abwehr des SVHU. Dina Orschmann musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben, so war der Bann nach neun Minuten gebrochen.

Potsdam sorgt schnell für die Entscheidung

Mit schnellem Kurzpassspiel versuchte Potsdam in der Folge, die Partie so schnell wie möglich zu entscheiden. Und das gelang: Merle Barth (18.), Melissa Kössler (22.), die gebürtige Kielerin Selina Cerci (24.) und Sophie Weidauer (30.) schraubten das Ergebnis nach einer halben Stunde auf 5:0 hoch. So ging es auch in die Halbzeit.

Späte Tore in der zweiten Hälfte

In der zweiten Hälfte dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Maria Plattner (86.) und Gina Chmielinksi (90.) auf 7:0 für die Gäste erhöhten. Durchaus bemerkenswert, da Turbines Trainer Sofian Chahed zur Halbzeit sein Wechselkontingent ausgeschöpft hatte und nach einer schweren Knie-Verletzung von Onyinyechi Zogg in Unterzahl agieren lassen musste. Der SVHU kämpfte leidenschaftlich und schaffte es, zwischen der 30. und der 86. Minute ohne Gegentor zu bleiben.

Die 720 Fans honorierten das nach dem Abpfiff mit viel Applaus. Henstedt-Ulzburg blickt zurück auf eine starke DFB-Pokal-Saison, in der erstmals der Einzug in die Runde der letzten Acht gelang.

